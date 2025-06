L’AMMI incontra il Prefetto di Catanzaro. Massima attenzione sulla sicurezza del personale sanitario

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro istituzionale tra la presidente dell’AMMI – Associazione Mogli Medici Italiani-sezione di Catanzaro – Silvana Aiello Bertucci e il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rose, dedicato al delicato tema delle aggressioni ai danni del personale sanitario.

Durante il colloquio, il Prefetto – che recentemente ha siglato un Protocollo d’Intesa con la AOU “Dulbecco” e l’Asp di Catanzaro finalizzato a porre in essere interventi mirati a rafforzare la cornice di sicurezza delle strutture sanitarie – ha ribadito la sua grande sensibilità e attenzione rispetto al fenomeno crescente di violenze verbali e fisiche che coinvolgono medici, infermieri e operatori sanitari, riconoscendone la gravità e l’urgenza di una risposta corale da parte delle istituzioni e della società civile.

Silvana Aiello Bertucci ha evidenziato come l’AMMI, da anni, promuova iniziative di sensibilizzazione per la tutela della dignità e della sicurezza dei professionisti della sanità, nella convinzione che solo attraverso la diffusione della cultura del rispetto e della legalità si possa garantire un ambiente sereno e protetto sia per chi lavora nelle strutture sanitarie che per gli utenti.

“L’AMMI è al fianco del Prefetto e delle istituzioni tutte – ha dichiarato la Presidente – per contribuire alla promozione di valori fondamentali quali il rispetto del personale sanitario e il miglioramento dell’accoglienza verso i cittadini”.

L’incontro si è concluso con l’impegno a sviluppare sinergie tra le istituzioni e il mondo dell’associazionismo per realizzare progetti concreti di informazione e prevenzione del fenomeno.