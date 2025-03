Catanzaro, venerdì l’inaugurazione del centro sociale “Rosario Fasano”

Venerdì 7 marzo, alle ore 10:30, alla presenza del Sindaco Nicola Fiorita e del Presidente di Arci Calabria, Giuseppe Apostoliti, verrà inaugurato il Centro Sociale “Rosario Fasano” di via Scopelliti.

L’edificio di proprietà comunale che versava da anni in condizioni di abbandono, è stato riqualificato con un’importante intervento eseguito negli ultimi tre mesi da Arci Calabria, dopo averne ottenuto l’assegnazione in partenariato pubblico privato per uso sociale.

Oggi la struttura di rione De Filippis – come commenta con soddisfazione il presidente Apostoliti – è pronta ad accogliere la comunità offrendo una valida alternativa all’isolamento e all’emarginazione sociale soprattutto dei giovani.

Lo spazio è destinato a diventare un luogo ritrovo e di aggregazione dove svolgere attività di vario genere in compagnia, dove intrecciare il dialogo interculturale, rafforzare il legame con il proprio territorio e stimolare l’impegno civico.

Il programma della mattinata prevede dopo il tradizionale taglio del nastro, i saluti istituzionali e momenti di intrattenimento all’insegna dell’arte e della cultura con la partecipazione di artisti come Rocco Del Franco, che firma le sue opere come Testa di Latta, e Luca Talarico.

Non sarà solo una festa ma anche l’occasione per presentare al pubblico il rinnovato volto del Centro e il suo progetto valoriale e operativo.