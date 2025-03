Antonio Barberio: “Al via messa in sicurezza viabilità a Corvo, nuova rotatoria su viale Isonzo”

Un ampio programma di messa in sicurezza della viabilità per il quartiere Corvo che, grazie ai corposi investimenti previsti nell’area, presto cambierà volto migliorando la qualità della vita dei residenti. Ne spiega i dettagli il consigliere comunale Antonio Barberio evidenziando che “i primi interventi, da oggi visibili su strada, rientrano nella più ampia opera che l’amministrazione comunale sta portando avanti per garantire una migliore circolazione nella zona sud della città. In particolare, la rotatoria in corso di realizzazione e gli altri dissuasori installati lungo la carreggiata, in questa prima fase di rodaggio, rispondono all’esigenza di migliorare la mobilità ciclo-pedonale attraverso delle soluzioni tecniche che avranno benefici anche sull’intera circolazione. Il principale obiettivo è rendere più sicuro l’attraversamento di viale Isonzo, regolamentando la guida per ridurre i rischi di incidenti o per l’incolumità delle persone. Interventi che avranno la loro funzione specie in un prossimo futuro, limitando la velocità dei mezzi in prossimità della scuola e della fermata della metropolitana”. Il consigliere Barberio rimarca che “tutta l’area di Corvo è al centro di un investimento senza precedenti che ne valorizzerà la vocazione sportiva: accanto al Palazzetto, sorgerà nelle vicinanze un altro impianto polivalente indoor e, cosa ancora più ambiziosa, una pista ciclabile ad anello. Il sindaco Fiorita ha anticipato che si tratterà del primo bike park del Sud d’Italia, che consentirà ad appassionati, giovani ciclisti e ragazzi di dedicarsi alla bici in un ambiente protetto e sicuro. Le periferie che rinascono attraverso lo sport, la socialità e la rigenerazione urbana: per questo motivo occorre pensare anche ad una nuova viabilità che renda tutto questo sostenibile, rivoluzionando il nostro modo di vivere”.