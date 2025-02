Alecci: “Una bellissima domenica insieme ai ragazzi dell’Associazione ‘Terra Mater’, tra iniziative e progetti per far rinascere e valorizzare un territorio straordinario”

“Oggi ho avuto il piacere di incontrare gli amici dell’Associazione ‘Terra Mater’ di Cicala, ai piedi della Sila Piccola. In questo comune di circa 850 abitanti, un gruppo di giovani volenterosi e dinamici, innamorati della propria terra, porta avanti una serie di progetti per valorizzare e far conoscere il loro straordinario territorio, senza arrendersi allo spopolamento e all’abbandono. Tantissime le idee messe in piedi per mantenere in vita il borgo e le colline vicine: escursioni tra i castagneti in un’ambientazione quasi fiabesca, feste e degustazioni dei prodotti tipici, attività di produzione del vino locale con la tradizionale spremitura delle uve e l’apertura di una cantina nel centro del paese che serve anche per autofinanziarsi, campagne di sensibilizzazione per la cura e la pulizia dei boschi e delle campagne circostanti. In questo momento si sta realizzando anche un’importante progetto creativo di rivalutazione urbanistica del centro storico attraverso la realizzazione di alcuni mosaici che andranno ad abbellire e rendere ancora più accoglienti le viuzze e i vicoli caratteristici.

Tutte le attività sono guidate dalla volontà di riscoprire i valori e le tradizioni di un tempo per farle conoscere a tutti i visitatori che giungono qui da ogni parte d’Europa grazie anche all’attivazione di un progetto Erasmus. Questa è la Calabria che mi piace, fatta di storie di amore incondizionato verso la propria terra, storie di sacrificio e di determinazione per continuare a “piantare” qualcosa di buono e fare conoscere il nostro immenso patrimonio storico, culturale e naturalistico a chi ha voglia di venirci a trovare. Sempre insieme e accanto a chi non si arrende, che non solo resiste ma che rilancia, provando a costruire un futuro migliore”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Ernesto Alecci.