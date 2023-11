15enne trasferita d’urgenza da Catanzaro a Roma su volo Aeronautica Militare

Una ragazza di 15 anni, in imminente pericolo di vita, è stata trasferita d’urgenza da Catanzaro a Ciampino con un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. Il trasporto sanitario “Ipv – Imminente pericolo di vita” dall’ospedale di Catanzaro al Policlinico Gemelli di Roma è stato richiesto dalla Prefettura della città calabrese alla Sala situazione di vertice del Comando squadra aerea dell’Aeronautica che ha provveduto ad inviare un Falcon 50 del 31mo Stormo, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa, per il trasferimento della giovane, accompagnato da una equipe di medici e un familiare. All’atterraggio a Ciampino, un’ambulanza ha prelevato la paziente per trasferirla direttamente al policlinico Gemelli, per il successivo ricovero. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31mo Stormo di Ciampino, del 14mo Stormo di Pratica di Mare, della 46ma Brigata aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15mo Stormo di Cervia.