In fiamme il capannone di un’impresa edile a Catanzaro: non si registrano feriti

Un incendio è scoppiato in un capannone di una impresa edile a Catanzaro. Non sono stati registrati danni alle persone. Le fiamme hanno interessato la struttura di proprietà della ditta all’interno della quale c’era del materiale da costruzione ma anche vernici, guaine bituminate e altro materiale. Sul posto nella zona di Viale Europa, zona sud del capoluogo, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e quelli dei distaccamenti di Soverato e Sellia Marina. In tutto, per spegnere il rogo che ha sviluppato una colonna di fumo denso e acre, sono impegnate venti unità e sei automezzi.