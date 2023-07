Saldi estivi: Confcommercio Calabria stima aumento vendite del +5%

Il 38,5% dei calabresi spenderà pro capite meno di 100 euro, Il 50% delle famiglie spenderà invece in media 200. Privilegiati i capi di abbigliamento e le calzature. Sono le stime di Concommercio Calabria in occasione dell’avvio anche in Calabria dei saldi estivi che si protrarranno per 60 giorni fino al 4 settembre. Tra le imprese del settore si respira un cauto ottimismo sull’andamento di questa stagione di vendite estive e la novità di quest’anno.

“Questa stagione di saldi estivi – è detto in una nota di Confcommercio Calabria – è caratterizzata da diverse novità. In primis per la prima volta in tutte le regioni italiane (eccetto la provincia di Bolzano) i saldi partono contemporaneamente nella stessa data evitando così un’inutile concorrenza tra territori. In secondo luogo dal primo luglio sono entrate in vigore le nuove regole del Codice del consumo che riguardano saldi, promozioni e tanto altro.

Tra questi ad esempio il fatto che in caso di sconto ogni venditore dovrà indicare il doppio prezzo: quello ribassato e quello praticato nei 30 giorni precedenti (e non il prezzo originale della merce, se diverso). Dal punto di vista delle vendite saranno saldi importanti per i consumatori che potranno acquistare articoli di moda a prezzi molto convenienti e rinnovare il guardaroba estivo con nuovi colori, modelli e tendenze che corrispondono ad una voglia di socialità e d’innovazione”.

“Anche in quest’occasione i negozi di moda contribuiranno in maniera sostanziale al contenimento dei prezzi e, di conseguenza, dell’inflazione. Ci aspettiamo una crescita delle vendite – afferma Maria Santagada, direttrice di Confcommercio Calabria – di circa il 5% rispetto al 2022”.

Dall’analisi delle risposte del campione intervistato è emerso che il 38,5% spenderà una cifra inferiore ai 100 euro per i propri acquisti, mentre il 16,1% spenderà una cifra compresa tra i 200 e 250 euro. Il dato calabrese risulta essere in linea con quello nazionale che secondo il Centro studi di Confcommercio nazionale infatti è stimato in una spesa media pro capite pari a 95 euro. Per quanto concerne la spesa delle famiglie, il 51,6% ha dichiarato che la spesa nel periodo dei saldi si attesterà sui 200 euro. Anche in riferimento all’acquisto medio a famiglia, il dato registrato nella nostra regione si uniforma a quello nazionale, dove si stima una spesa a famiglia pari a 213 euro.