Catanzaro, rimossi veicoli abbandonati sulle strade. Fiorita e Giordano: “Sul decoro urbano tracciato segno di discontinuità”

Decoro urbano ancora al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale con una nuova operazione della Polizia locale che ha portato alla rimozione di quattordici veicoli abbandonati nella zona centro-sud della città. I mezzi privi di targa, per la gran parte ridotti in carcassa, sono stati dunque rimossi dalle carreggiate restituendo alla libera fruizione diverse porzioni di aree pubbliche e, soprattutto, ripristinando condizioni decorose a diverse strade del territorio.

“Dopo quest’ultima attività – commentano il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore alla sicurezza, Marinella Giordano – salgono a oltre 40 i mezzi abbandonati rimossi dai Vigili urbani nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio e di prevenzione sul fronte igienico e ambientale. Questa amministrazione ha voluto tracciare una linea di discontinuità rispetto al passato, dando un chiaro segno di attenzione per il decoro urbano. In particolare, i veicoli e le carcasse di auto che ingombrano le nostre strade non venivano ritirati da anni. Ora si è registrata un’inversione di tendenza che vogliamo proseguire e rafforzare, seppur con le poche forze a disposizione, confidando sul senso civico e sulla collaborazione dei cittadini”.