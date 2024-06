Elezioni, aprono regolarmente i seggi in Calabria: sono 2.406

Sono stati aperti regolarmente in Calabria i 2.406 seggi allestiti per la tornata elettorale europea di oggi e domani, 606 dei quali saranno in funzione anche per le consultazioni amministrative nei 132 comuni che dovranno rinnovare anche i sindaci e le assemblee civiche. Le sezioni elettorali a livello provinciali sono così suddivise: Catanzaro (425), Cosenza (882), Crotone (211), Reggio Calabria (676) e Vibo (212). In totale, dal Pollino allo Stretto, gli aventi diritto al voto sono un milione 750.955 di cui maschi 850.174 e donne 900.781. Le urne rimarranno aperte oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. In alcune delle città si sono verificati dei problemi nella cosituzione delle sezioni elettorali che sono stati comunque risolti nelle ore successive. In Calabria gli aventi diritto al voto per le sole elezioni comunali sono 471.341. Vibo Valentia è l’unico capoluogo di provincia interessato alla tornata di oggi e domani con quattro candidati a sindaco: Enzo Romeo sostenuto dal centrosinistra, Roberto Cosentino (centrodestra), Francesco Muzzupappa (centro) e Marcella Murabito (Rifondazione comunista). Oltre 71 mila sono gli elettori di Corigliano Rossano, terza città più popolosa della regione dove in gara ci sono il sindaco uscente Flavio Stasi (centrosinistra) e la consigliera regionale di Forza Italia Pasqualina Straface per il centrodestra. Due gli altri comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti interessati al voto: Gioia Tauro (16.312 votanti) e Montalto Uffugo (20.559).