Katya Gentile: “Precari ancora senza lavoro nonostante la legge regionale n. 6 del 2023. Dirigenti Cittadella applichino norma”

“A nulla sono servite le numerose riunioni svoltesi prima e dopo l’estate in cui il bravo

assessore Giovanni Calabrese ha convocato i dirigenti e le organizzazioni sindacali e a

cui ho partecipato io stessa. Ogni volta una scusa diversa. La tragicommedia in atto

ormai da anni potrebbe tranquillamente intitolarsi “Il gioco delle parti”. Il teatro è la

Regione Calabria, registi e protagonisti alcuni dirigenti del “deep state” che conta in

Regione. E non sono servite a nulla neanche le reprimende del presidente Roberto

Occhiuto che, durante un incontro tenutosi i primi giorni di ottobre, ancora una volta

ribadiva ai dirigenti competenti, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza di dar

seguito ad una legge approvata dal Consiglio regionale, concordando nuovamente il

percorso da seguire per attuare la legge n. 6 del 2023, in favore dei precari ex Legge

12/2014 che “dovrebbe” reintegrarli nel mondo del lavoro, continua a restare al palo

per un nuovo problema “tecnico”.

Quello che mi preme sottolineare e sul quale non transigo, è che una legge approvata

all’unanimità dal Consiglio regionale, organo sovrano in materia legislativa, venga

totalmente disapplicata per il capriccio di qualche dirigente che utilizza la tattica del

rimpallo, del temporeggiamento e del rinvio come sta accadendo. Addirittura,

nell’ultima riunione di settembre, mi era stato sottoposto un emendamento da

portare in Consiglio regionale con cui si sarebbe, praticamente, ripartiti da zero.

È inaccettabile che, trascorsi otto mesi, ancora a novembre non sia stata attuata una

norma che non ha subito rilievi e impugnative da parte del Cdm, checché ne dica il

dott. Marizio Nicolai, direttore della Programmazione unitaria, nei confronti del

quale, semmai, vanno addebitati ritardi e rallentamenti.

Eppure solo a leggere il titolo della legge “misure urgenti per l’attività di

affiancamento nell’attuazione del Pnrr e dei fondi Sie” viene da pensare che sia

improcrastinabile. E lo è almeno per due ordini di ragioni. Attraverso la corretta

attuazione di questa legge, infatti:

1) si conferisce personale di supporto agli enti locali con l’obiettivo della messa a terra

del Pnrr (scadenza 2026 e noi ancora dobbiamo partire) e personale di supporto ai

dipartimenti regionali per la spesa e la rendicontazione dei fondi Sie;

2) si reimmettono sul mercato del lavoro circa 200 lavoratori, destinatarii di due leggi

regionali del 2014, poi abbandonato per anni in un limbo di mortificazioni e

umiliazioni.

Non ci lamentiamo dunque, se la Calabria non riesce a fare spesa e se troppo spesso

i fondi comunitari e nazionali tornano indietro. In un mondo in cui tutto è sovvertito,

dove i governi politici si avvicendano mentre la classe dirigente è sempre uguale,

questa è la prova plastica che l’esercizio del potere di qualche dirigente ha maggior

peso di quello politico e che spesso la politica non è direttamente responsabile, se

non per un obbligo in vigilando, delle inosservanze commesse da dirigenti troppo

convinti della superiorità delle proprie idee contorte. Tuttavia vale la pena ricordare

ad ognuno di loro che per entrare nel merito di un indirizzo politico bisogna essere

eletti in Consiglio regionale a rappresentare un certo numero di elettori. Quindi, al

momento, chi non è eletto ed è preposto invece a svolgere funzioni dirigenziali, per

cui viene lautamente pagato, si limiti a farlo diligentemente applicando

correttamente la normativa regionale. Del resto parleremo a fine anno quando

discuteremo in Consiglio regionale della spesa dei fondi comunitari”.

E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Katya Gentile.