Dl Sud, Occhiuto: “Preoccupato per governance sistema ZES e schema accordi Fsc”

“Sono preoccupato della governance del sistema” Zes unica. Lo dice il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in audizione in commissione Bilancio alla Camera nell’ambito dell’esame del dl Sud.

La governance, spiega, “deve essere tale da consentire il rilascio delle autorizzazioni cosi come avvenuto nelle realta’ in cui la Zes, sul piano della semplificazione, ha funzionato meglio. Mi pare che su questo nel decreto non ci siano garanzie, anche se si prevede una fase transitoria con i commissari che continuano a svolgere loro attivita’”.

Per i fondi di coesione, aggiunge Occhiuto, “ho qualche dubbio sulla possibilita’ di poter adottare lo stesso schema di lavoro a tutte le Regioni. Prevedere, come mi sembra che il ministero voglia fare, che gli accordi debbano essere tutti quanti stipulati con l’indicazione della progettazione esecutiva dei vari interventi e’ complicato in alcune Regioni. Per quelle che hanno 200 milioni di Fsc si fa presto a portare progetti che siano a uno stadio di progettazione avanzato. In altre, con due miliardi o di piu’, lo schema deve essere diverso anche perche’ il decreto prevede forme di monitoraggio”.

Sul fronte migranti, poi, “anche in Calabria realta’ che sono interessate quotidianamente da flussi migratori, affrontati solo grazie alla responsabilita’ dei sindaci. Un segnale di attenzione verso questi Comuni, forse, sarebbe meritevole”.