《Esprimiamo profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Giuseppe Profiti, colpito da un drammatico destino mentre era in vacanza in Puglia》. Così, in una breve nota, l’avvocato Giancarlo Greco, presidente nazionale di Unimpresa Sanità.

《Come sempre accade in questi casi – continua Giancarlo Greco – il primo e più intenso pensiero va ai suoi cari e ai suoi affetti più importanti nei confronti dei quali ci stringiamo in un caloroso abbraccio》.