La Giornata mondiale dell’Ambiente sarà raccontata dalla Rai: tra le località interessate da “Pulifondali e Pulispiagge” anche Catanzaro e Crotone

La Giornata mondiale dell’Ambiente sarà raccontata dalla Rai a tutto tondo con servizi e approfondimenti. Insieme alla Fipsas, Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (Coni) che per l’occasione proporrà ‘Pulifondali’ e Pulispiagge’: una maxi operazione di recupero di rifiuti sopra e sotto il livello del mare con i suoi tesserati e gli alunni di diverse scuole di tutta Italia.

21 saranno le località teatro della raccolta di materiali ferrosi, plastiche, copertoni e reti fantasma in collaborazione con la Guardia Costiera e il Ministero per l’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sarà Casamicciola Terme (Ischia) il fulcro delle iniziative dove, insieme a Rai Per la Sostenibilità, saranno presenti le telecamere del Tg1, Tg2 con Tg2 Italia, Tg3 con Fuori Tg, TgR e Rainews24 a cui si aggiungeranno quelle di Rai Italia e i microfoni di Radio1 che proporrà la Giornata Mondiale dell’Ambiente in ben cinque programmi: Menabò, Che giorno è, Zapping, L’aria che respiri e Radio di Bordo. A questo va aggiunto il supporto del portale web di rainews.it.

Il via alle dirette sarà affidato ad ‘Uno Mattina’, condotto da Massimiliano Ossini, che proporrà le prime immagini da Casamicciola Terme per ‘Pulifondali’ e ‘Pulispiagge’. Tutto ciò per continuare a raccontare, insieme al Cptv di Napoli, che proprio quest’anno compie 60 anni, la continua attenzione verso temi ambientali sensibilizzando un pubblico sempre più partecipe.

Ecco le località interessate da ‘Pulifondali e Pulispiagge 2023’: Ancona, Arenzano (Ge), Caorle (Ve), Casamicciola Terme (Na), Castellammare del Golfo (Tp), Catania, Catanzaro Lido, Crotone, Follonica (Gr), La Spezia, Latina, Marina di Carrara (Ms), Metaponto Lido (Mt), Muggia (Ts), Ortona (Cs), Porto Corallo (Su), Rimini, Rocca San Giovanni (Ch), Salerno, San Foca (Le) e Santa Marinella (Rm).