Matteo Messina Denaro, Amalia Bruni: “La sua cattura rappresenta una grandissima vittoria per lo Stato con un significato particolare: nessuno è al di sopra della legge”

“Stamattina, con una brillante operazione, le Forze dell’Ordine hanno posto fine alla latitanza che durava da trent’anni del criminale Matteo Messina Denaro, considerato il successore di Totò Riina. Una grandissima vittoria per lo Stato con un significato importante, non esiste impunità, nessuno può sfuggire, se colpevole, alla giustizia e l’arresto di Matteo Messina Denaro ne è la conferma. Un plauso particolare va alla magistratura e alle Forze dell’Ordine che per lunghi anni, in silenzio e tra mille difficoltà e connivenze, hanno indagato, seguito tracce e piste per raggiungere questo risultato eccellente. Uno Stato democratico non si arrende mai e prima o poi, assicura alla giustizia i criminali come Matteo Messina Denaro. Oggi è una giornata bellissima e gli applausi dei cittadini palermitani che hanno accompagnato le fasi dell’arresto del super latitante sono rinfrancanti e fanno sperare per il meglio”.

Lo scrive in una nota Amalia Bruni, vicepresidente della Commissione Antindragheta del Consiglio Regionale.