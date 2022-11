Pnrr Calabria, Occhiuto: “Approvato da UE Programma operativo. Oltre 3mld nei prossimi anni”

“E’ un giorno importante. Qualche gufo pensava che il Programma operativo non venisse approvato, invece all’inizio del mese la Commissione europea ha approvato il Programma operativo della Calabria, e’ la prima regione ad avere il suo programma operativo multifondo approvato. Pero’ ora comincia il difficile, nel senso che si tratta di mettere a terra le risorse del programma operativo – oltre 3 miliardi nei prossimi anni – e quindi di attuarlo”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, aprendo i lavori del primo Comitato di Sorveglianza sul Por 2021-27 alla Cittadella di Catanzaro.

Per Occhiuto “e’ sempre stato il problema della nostra regione quello di spendere le risorse in maniera produttiva e veloce.”

“Questa volta le dovremo spendere insieme alle risorse del Pnrr, insieme alle risorse del Fondo sviluppo e coesione, avendo attenzione alla necessita’ di evitare sovrapposizioni, di fare di questi programmi programmi complementari capaci di affrontare e risolvere i problemi della Calabria, ma soprattutto capaci di sviluppare la nostra regione, che e’ piena di opportunita’ mai sviluppate prima. Io voglio cominciare a fare questo lavoro, un lavoro che e’ complesso perche’ si tratta di attrarre investimenti, di contrastare le poverta’, ma e’ un obiettivo ambizioso che – ha rilevato il presidente della Regione- il mio governo regionale vuole cominciare a realizzare consegnando a chi verra’ dopo una Calabria migliore di quella che ho trovato”.

Occhiuto ha quindi aggiunto: “Abbiamo investito molto sul Fondo sociale europeo, abbiamo investito sui temi delle poverta’, dell’inclusione sociale, dell’istruzione, della disoccupazione giovanile molte piu’ risorse di quelle che erano state raccomandate. Anche questa e’ stata una scelta ambiziosa perche’ in passato proprio le risorse del Fondo sociale europeo sono state spese di meno. Poi abbiamo investito molto sull’ambiente: ci sono tante procedure di infrazione nella nostra regione e allora e’ utile impegnare le risorse dell’Unione europea per affrontare temi strutturali che hanno condotto in passato a procedure di infrazione e soprattutto hanno deturpato l’ambiente della regione che e’ una risorse economia e sociale di sviluppo. L’obiettivo – ha concluso il presidente della Regione – e’ spendere le risorse per bene, avere una struttura all’interno del palazzo della Regione fatta di dirigenti che stiano al passo con i tempi del governo regionale”.