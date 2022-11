Sanità, Occhiuto: “Faremo la ricognizione del debito in Calabria”

“Faremo la ricognizione del debito, perche’ la volonta’ di farla e’ piu’ forte di qualsiasi interesse”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con riferimento alla sanita’ calabrese, parlando con i giornalisti a margine di un incontro nella sede della Giunta a Catanzaro.

“Per 12 anni – ha sostenuto Occhiuto – i commissari non hanno avuto la possibilita’ o la capacita’ di fare la ricognizione del debito, noi stiamo procedendo, anche molti velocemente. Ringrazio la Guardia di Finanza perche’ ci dara’ una mano a valutare tutti i titoli di credito e credo che dimostreremo che la sanita’ in Calabria puo’ essere governata e che i conti della sanita’ possono essere conti in chiaro. Stiamo facendo un grande lavoro, che produrra’ dei risultati gia’ a cominciare dalle prossime settimane” .

Occhiuto ha quindi aggiunto: “Quando avremo i dati, tutti si renderanno contro che non c’e’ una scarsa adesione. A oggi hanno risposto 730 fornitori, mancano le societa’ di factoring che hanno acquisito gran parte dei crediti, ma tutto procede secondo le previsioni. Addirittura ci sono fornitori iscritti nei bilanci delle aziende sanitarie come debitori, che, poiche’ abbiamo detto che la ricognizione la facciamo fare alla Guardia di Finanza, hanno comunicato alla piattaforma di non avere alcun credito. Quindi il fatto che alle 16 di oggi ci siano 730 Pec arrivate dimostra – ha rilevato il presidente della Regione – che forse molti hanno capito che in Calabria e’ passato il tempo nel quale anche chi non doveva avere nulla dal sistema sanitario chiedeva al sistema sanitario di essere pagato” .