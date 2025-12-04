Volley Callipo, Cammisa: “Siamo forti ma il cammino è lungo e serve sempre concentrazione”

È stata una delle cinque riconfermate dell’ottima scorsa stagione: Ilenia Cammisa, tra l’altro top scorer a fine torneo, si sta confermando seppur giocando meno anche nella nuova stagione in B1. Campionato che aveva giocato e vinto ad Imola due stagioni fa. Proprio sabato Ilenia è stata chiamata, al contrario di qualche subentro in precedenza, da coach Saja fin dall’inizio, vista l’indisponibilità di Pomili. E lei ha risposto da par suo con numeri importanti: 11 punti frutto di 8 attacchi e 3 ace, 40% in ricezione e 30% in attacco. Insomma un elemento di qualità, che sa farsi trovare pronto alla bisogna, aspetto questo che coach Saja ha sottolineato proprio nel fine match con Bisceglie di sabato, come determinante nell’economia di squadra.

Con Cammisa, in totale finora 19 punti in 4 presenze, analizziamo l’attuale momento, volgendo lo sguardo ovviamente anche alla prossima trasferta di Teramo.

Allora Ilenia, sabato non giocavi così tanto da un po’ di tempo: sensazioni, specie dopo una tua prestazione ottima?

“È stato bello tornare a giocare una partita intera e poter vivere così, le altalene di emozioni che una gara difficile porta con sé. Mi mancava e sono stata felice di esserci e questo mi ha permesso di vivermela bene. Mi alleno per questo.”

Sei passata da pilastro in B2 l’anno scorso ad un roster di B1 in cui molte nuove tue compagne arrivano dalla A2, quindi oggettivamente più esperte: come ti sei calata in questa nuova realtà?

“Ho vinto la B1 due anni fa e quest’anno non giocare titolare è stata una scelta. Mettermi a confronto con ragazze più esperte di me in categorie superiori è stimolante, mi fanno riconoscere i miei limiti e mi permette di migliorarli.”

Sabato con Bisceglie inizio duro: sapevate che erano quotate, ma vi hanno sorpreso un po’ con quella partenza?

“Contro di noi tutte partono al massimo delle loro potenzialità, esprimendo una pallavolo molto buona. Bisceglie l’ha fatto molto meglio di squadre che abbiamo incontrato prima e questo ci ha un po’ spiazzate.”

Però poi siete venute fuori alla grande: ora siete a 8 su 8 e senza set persi, e per la prima volta capolista solitaria, che pensi?

“Dopo l’inizio difficile abbiamo capito che bisognava sacrificarsi un po’ di più e così abbiamo fatto. Siamo per la prima volta in vetta da sole, festeggiamo sicuramente ma consapevoli che il cammino è veramente lungo per cui bisogna rimanere concentrate gara dopo gara. È tutto nelle nostre mani.”

Ora doppio turno esterno: pensiamo a Teramo, che partita vi aspetta?

“Sarà una gara da affrontare con maturità, non è uno scontro diretto ma ciò non vuol dire nulla. Non bisogna mai guardare i posizionamenti in classifica, ogni gara fa storia a sé.”

Da sabato come anzidetto siete da sole lassù in vetta: che impressioni hai tratto da questo torneo in questo avvio?

“Siamo molto forti e direi che è palese al girone. Ci sono però molte squadre che esprimono una bella pallavolo e Bisceglie è assolutamente una di queste. Non bisogna mai dai nulla per scontato. Siamo forti perché lavoriamo e dobbiamo continuare a farlo.”