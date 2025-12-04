La Quinta Commissione del Csm ha deliberato all’unanimità di proporre al plenum come nuovo presidente del Tribunale di Vibo Valentia Abigail Mellace, presidente del Tribunale dei minori di Bolzano Julia Dorfmann, procuratore di Lanciano Patrizia Foiera e presidente di Sezione del Tribunale di S. M. Capua Vetere, settore civile, Alessandra Piscitiello.
HomeIn EvidenzaQuinta Commissione del Csm propone Abigail Mellace come nuovo presidente del Tribunale...
Quinta Commissione del Csm propone Abigail Mellace come nuovo presidente del Tribunale di Vibo Valentia
Articoli Correlati