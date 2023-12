Plastic Free nelle scuole: inaugurato il primo impianto di microfiltrazione dell’acqua all’IC Radice-Alighieri di Catona

Si è tenuta ieri, lunedì 18 novembre, alle ore 15:00, l’inaugurazione dell’impianto di microfiltrazione dell’acqua donato da Plastic Free all’IC Radice-Alighieri di Catona.

La donazione da parte dell’associazione suggella il progetto di sensibilizzazione “Plastic Free nelle scuole” portato avanti all’IC Radice-Alighieri dall’anno scolastico 2021/2022 a oggi.

“Sensibilizziamo gli studenti per prevenire ulteriori disastri ambientali e trasformiamo gli istituti scolastici in luoghi Plastic Free. Durante i nostri interventi, personalizzati per fascia d’età, spieghiamo l’importanza di amare il Pianeta non inquinando, della differenziata e delle scelte alternative alla plastica. Qualora ci siano le condizioni, grazie al supporto di aziende e di donazioni liberali, ci impegniamo nell’acquistare e donare depuratori d’acqua così da permettere a ogni studente di riempire gratuitamente la propria borraccia, evitando l’acquisto di bottigliette in plastica”, spiegano le referenti reggine Plastic Free Serena Pensabene e Ludovica Monteleone.

All’IC Radice-Alighieri, “Plastic Free nelle scuole” è rinnovato con successo da tre anni: dal 2021 ad oggi le referenti reggine dell’associazione hanno incontrato 180 studenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, al fine di sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e diffondere consapevolezza sugli stili di vita più virtuosi per il Pianeta.

Il successo del progetto è stato possibile grazie all’impegno della scuola e alla forte e attiva collaborazione della Dirigente Scolastica, avv. Simona Sapone, e dei docenti responsabili del progetto “ambiente e salute” dell’Istituto, Fortunella Tramontana e Saverio Grande, che hanno guidato il percorso affiancando Plastic Free in tutte le tappe.

Quello installato al Radice-Alighieri è il primo depuratore che Plastic Free dona nella provincia di Reggio Calabria, simbolo del riconoscimento dell’impegno e della disponibilità dell’Istituto verso pratiche più sostenibili e green.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla presenza della Dirigente Scolastica, dei docenti e degli studenti di tutte le fasce d’età durante l’open day della scuola.

Presenti anche gli ingegneri dell’Arpacal che hanno prelevato un campione d’acqua dall’impianto per verificarne la potabilità e spiegato ai bambini il processo di analisi chimica dell’acqua in laboratorio.

L’evento segna la conclusione di questo percorso triennale di sensibilizzazione Plastic Free all’IC Radice-Alighieri, che ha visto la scuola impegnata non soltanto nell’organizzazione delle lezioni frontali con le referenti dell’associazione, ma anche nella partecipazione agli eventi di pulizia del cortile della scuola e dell’arenile di Catona e alla piantumazione di un albero di camelia, anch’esso donato da Plastic Free, nel cortile della sede distaccata della scuola secondaria.

La fine di un ciclo, insomma, che è anche il preludio di un nuovo percorso che vedrà ancora l’istituto e l’associazione insieme per il bene del Pianeta e per la costruzione di un futuro migliore per le nuove generazioni.