Gioia Tauro, gli alunni della “Pentimalli”, unici in Calabria, delegati Onu per tre giorni

L’istituto Comprensivo “F. Pentimalli” di Gioia Tauro, unico fra gli istituti comprensivi in Calabria, ha preso parte su espresso desiderio del Ds Domenico Pirrotta, ad un progetto nel quale gli studenti hanno simulato di essere ambasciatori presso le Nazioni Unite, in rappresentanza degli Stati del mondo.

Sono stati coinvolti 18 allievi della scuola secondaria di primo grado, guidati e coordinati al Museo della Pace di Napoli dall’8 al 11 maggio, dalla prof.ssa Simona Marra. Gli allievi hanno vissuto per tre giorni una intensa ed emozionante esperienza di ‘role playing’ che gli ha permesso di immedesimarsi e sperimentare cosa significa essere un delegato di una delle commissioni dell’ONU, ma anche di mettere in pratica le loro capacità e competenze nella lingua straniera, esponendo, discutendo e confrontandosi interamente in lingua inglese, seguendo il protocollo procedurale delle reali assemblee.

Nello specifico, i nostri allievi si sono distinti in due commissioni: UNHCR relativa alle problematiche dei rifugiati e degli apolidi, e SOCHUM relativa alla protezione e tutela dei giornalisti. I ragazzi nella prima giornata hanno presentato alla propria assemblea, secondo il pensiero e lo status del paese a loro assegnato, la mozione da loro stilata. Nella seconda giornata invece si è discusso e approfondito nei contenuti di alcune delle mozioni presentate per trovare possibili soluzioni comuni a tutti i paesi, finalizzata alla creazione di alleanze utili alla stesura della risoluzione finale. In entrambe le commissioni, le mozioni e le idee dei nostri ragazzi sono state inserite nella risoluzione finale, approvata durante l’assemblea plenaria che si è tenuta giovedì 11 maggio presso il Teatro Acacia di Napoli.

L’assemblea finale ha visto brillare tre dei nostri allievi: Corio Elena, (3C), menzione d’onore e speaker nella commissione SOCHUM, Caratozzolo Antonino, (2B), e Pietro Cardoso Bagalà, (2A) menzione d’onore nella commissione UNHCR.

Gli altri alunni partecipanti sono stati Rotolo Martina (1B), Bruzzese Marianna, Mancari Francesco e Zito Jennifer (2B), RASO Raffaela (3C), Falò Gabriele e Sciarrone Gloria (1D), Addario Diletta, Miranda Giada, Nania Andrea (2D), Bellofiore Anita, D’angeli Martina, Greco Lorenzo, Serafino Vincenzo, Speranza Maria Antonietta (3D).

Inoltre gli organizzatori dell’evento hanno ringraziato pubblicamente tutti gli allievi della nostra scuola per il grande contributo dato in entrambe le commissioni.