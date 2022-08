Il biscottificio “Amy’s Cookies” apre nella Locride

Il biscottificio Amy’s Cookies, che da 31 anni vizia i newyorkesi e gli americani più esigenti, presto avrà una sede anche in Calabria: la produzione servirà il mercato nazionale oltre che i clienti europei e quelli degli Emirati Arabi. Lo annuncia Rosy Canale, proprietaria e amministratore delegato dell’azienda americana.

“La produzione partirà a breve per far fronte agli ordini delle prossime festività: Halloween e il Natale. Stiamo definendo un piano di sviluppo che prevede l’assunzione di 80/100 unità nei prossimi 3 anni nella Locride. Offriremo formazione e occupazione a quei calabresi

dimenticati dallo Stato e dalla politica. Lo Stato e la politica hanno fallito in Calabria: il primo criminalizza e sacrifica vite innocenti con rastrellamenti giudiziari improbabili e

interdittive antimafia che hanno raso al suolo quella già martoriata economia. La politica fumosa negozia il bisogno del popolo illudendolo di una sistemazione che non arriva mai. E se arriva per uno, altri mille si devono arrangiare, accontentare e spesso sottomettere.

La Calabria è colonia di quattro speculatori che ci trattano come bestie. In questa terra si blindano candidature, carriere e salti di grado dei soliti potentati masso-mafiosi. Le elezioni del 25 settembre devono essere uno spartiacque per mandare a casa i traditori del popolo e i somari affaristi.”

Rosy Canale è candidata nel collegio Calabria 05 con Alternativa per l’Italia – No Green Pass, sebbene la sua candidatura sia taciuta e boicottata da agenzie di stampa e testate locali per un vile atto di discriminazione e di censura. Così si legge nella nota da lei stessa diramata.