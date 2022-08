Premio Inedito Rhegium Julii 2022, tutto pronto per il gran galà finale

Torna puntuale il tradizionale appuntamento del Rhegium Julii con il Premio inedito. Una manifestazione attesa che si celebra ininterrottamente sin dalla nascita del Circolo reggino ma quest’anno, per la prima volta, viene dedicato alla sensibilizzazione verso la grande crisi climatica che ha colpito il nostro pianeta .

La cerimonia di premiazione dei finalisti, avrà luogo come sempre alle 21.00, l’ultimo lunedì del mese di agosto, nella suggestiva cornice del Circolo del tennis “Rocco Polimeni”, alla presenza del Sindaco ff della Città metropolitana Avv. Carmelo Versace, al sindaco ff di Reggio Cakabria Paolo Brunetti, dei Presidenti delle Associazioni e Club service che sponsorizzano le manifestazioni estive dei Caffè letterari: Ezio Privitera per il Circolo del tennis “Rocco Polimeni“, Irene Pignata per il Panathlon Reggio Calabria, Natina Cristiano per il Lions Club Host, Simonetta Neri (Rotary Club Reggio Calabria, Silvana Velonà per l’Accademia del tempo libero, Domenico Cappellano per il Touring Club Reggio Calabria, Franco Palumbo per l’Orchestra giovanile di Delianuova. Saranno, inoltre presenti i sindaci dei Comuni di Campo Calabro Sandro Repaci e di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara.

Anche quest’anno il Premio inedito è stato suddiviso in tre sezioni: Poesia inedita (intitolata all’indimenticato poeta Ernesto Puzzanghera), Silloge inedita (intitolata alla poetessa Gilda Trisolini) e racconto (intitolata al poeta Emilio Argiroffi). Per l’anno in corso è stata già preannunciata l’assegnazione del Premio Una vita per la cultura alla poetessa Maria Festa, che sarà presentato dalla prof. Francesca Neri.

La serata prevede anche un importante riconoscimento ai Dirigenti scolastici, e al corpo docente che, nell’ambito del progetto per la valorizzazione delle personalità letterarie più importanti della Calabria, si sono resi protagonisti di una performance importante che ha reso possibile la pubblicazione di n. 3 tesine sullo scrittore Fortunato Seminara, sulla poetessa Gilda Trisolini e il poeta Emilio Argiroffi.

Si tratta dei Dirigenti Francesco Praticò (Liceo statale Tommaso Gullì) e delle Dirigenti Graziella Ramondino (Liceo scientifico Enrico Fermi sezione di Sant’Eufemia d’Aspromonte) e Serafina Corrado (Liceo scientico leonardo da Vinci). Con loro le docenti coordinatrici del progetto prof. Teresa Megali, prof. Francesco Idotta e prof. Mafalda Pollidori.

Nel frattempo sono in corso di svolgimento i lavori delle Commissioni designate per la selezione delle opere partecipanti alla 52 edizione del Premio. La prima commissione per la poesia inedita e per la silloge presieduta da Giuseppe Bova e composta da Benedetta Borrata, Giovanna Monorchio, Maria Florinda Minniti ed Elio Stellitano ha già definito la rosa dei finalisti che sono i seguenti:



Poesia inedita : Pina De Felice (Reggio Calabria), Laura Garavaglia (Como), Giuseppe Laganà (Roma), Raffaella Polverini (Roma), Pietro Praticò (Reggio Calabria), Giuseppe Raineri (Bergamo), Mirela Stillitano (Reggio Calabria),

: (Reggio Calabria), (Como), (Roma), (Roma), (Reggio Calabria), (Bergamo), (Reggio Calabria), Silloge inedita : Antonella Caggiano (Pescara), Francesco Fedele (Bagnara Calabra), Lucia Lo Bianco (Palermo), Gregorio Magazzù (Palmi), Margherita Parrelli (Roma), Giovanna Silvestri (Napoli), Simone Tedesco (Cuneo).

La seconda commissione presieduta dal Dirigente scolastico Francesco Cernuto e composta da Rosellina Falduto, Rosaria Surace, Ilda Tripodi:

: (Pescara), (Bagnara Calabra), (Palermo), (Palmi), (Roma), (Napoli), (Cuneo). La seconda commissione presieduta dal Dirigente scolastico e composta da Rosellina Falduto, Racconto: Valerio De Nardo (Roma), Pietro Praticò (Reggio Calabria), Giuseppe Raineri (Bergamo), Roberto Rognoni (Conegliano Veneto), Clelia Sinopoli (Levico), Luigi Troccoli (Castrovillari).

La serata, condotta dalla giornalista Ilda Tripodi, sarà aperta dal video curato da Orsola Toscano e Ilda Tripodi.

La manifestazione sarà conclusa da un concerto del trio del Maestro Sergio Puzzanghera al pianoforte con Ercole Contello alla batteria e Vincenzo Baldessarro al basso che eseguiranno il programma I love jazz e latin jazz.