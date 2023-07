A Capo Colonna il 9 luglio si terrà il pellegrinaggio interdelegatizio calabrese dell’Ordine di Malta

Domenica 9 luglio 2023 si è tenuto a Capo Colonna il primo Pellegrinaggio Interdelegatizio Calabrese dell’Ordine di Malta, ordine religioso-laicale ospedaliero ed ente primario di diritto internazionale che in Italia opera attraverso i tre Gran Priorati e le Delegazioni (tra cui in Calabria: la Delegazione di Catanzaro, che ricomprende le provincie di Cosenza e Crotone, la Delegazione di Reggio Calabria e la Delegazione di Tropea). La manifestazione si è svolta presso il Santuario di Santa Maria di Capo Colonna con una Celebrazione Eucaristica, anche nel ricordo delle vittime (94 accertate, oltre i numerosi dispersi) del naufragio di Cutro avvenuto tra la notte del 25 e 26 febbraio 2023. La Santa Messa è stata celebrata da Mons. Ignazio Toraldo di Francia, alla presenza di S.E. il Gran Ospedaliere dell’Ordine di Malta, Fra’ Alessandro de Franciscis e S.E. il Gran Priore di Napoli e Sicilia, Fra’ Niccolò Custoza dei Cattani, nonché di numerosi rappresentanti, membri e volontari dell’Ordine. Un’iniziativa questa di mero carattere spirituale, che si affianca alle diverse attività caritative, sanitarie, assistenziali e di primo soccorso svolte dell’Ordine a difesa dei più vulnerabili, senza alcuna distinzione di religione e di razza.

L’evento è stato preceduto nella serata dell’8 luglio da una mostra di opere su carta realizzate presso la residenza del Delegato di Catanzaro, Francesco Lucifero di Aprigliano, da noti artisti facenti capo alla galleria Carl Kostyàl, il ricavato della cui vendita verrà devoluto dalla stessa galleria d’arte a beneficio del fondo di soccorso per i rifugiati ucraini dell’Ordine di Malta a Satu Mare in Romania.

* * *

In Italia l’Ordine di Malta opera attraverso i tre Gran Priorati e le Delegazioni (tra cui localmente quella di Catanzaro, che ricomprende anche le provincie di Cosenza e Crotone), assistono bisognosi con mense, distribuzione di pasti e vestiti e con diversi progetti di assistenza; l’ACISMOM (Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta) segue la parte sanitaria con 1 ospedale a Roma e ambulatori in tutta Italia; il Corpo Militare è dedito all’assistenza sanitaria e umanitaria supportando la sanità militare in Italia e, in missioni di mantenimento della pace, anche all’estero; il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM presta servizi di pronto soccorso, servizi sociali, di prima emergenza e interviene in occasione di calamità naturali, operando in stretta collaborazione con il Dipartimento Italiano della Protezione Civile e con importanti accordi con vari enti civili e militari, tra cui la Guardia Costiera e le Capitanerie di Porto per l’accoglienza ai migranti.

L’ORDINE DI MALTA

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta – fondato a Gerusalemme oltre 9 secoli fa – ha una duplice natura: è Ordine religioso laicale ed ente primario di diritto internazionale. Il carattere religioso dell’Ordine convive con la sua piena sovranità. Dal 1834 il governo dell’Ordine di Malta ha sede a Roma. La sua missione è di essere al servizio dei poveri, dei malati, dei rifugiati e di coloro che sono ai margini della società. I suoi 13.000 membri, gli 80.000 volontari permanenti, coadiuvati da oltre 40.000 tra medici, infermieri, ausiliari e paramedici, si prendono cura ogni giorno di anziani, disabili, bambini, rifugiati, senzatetto, malati terminali, lebbrosi, tossicodipendenti in 120 paesi del mondo. L’Ordine di Malta intrattiene rapporti diplomatici con scambio di Ambasciatori in112 Stati, tra questi la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Ha inoltre rappresentanze ufficiali e osservatori permanenti presso le Nazioni Unite, l’Unione Europea e numerose organizzazioni internazionali.