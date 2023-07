A Crotone, al via il “Pronto Intervento Sociale”

Al via il “Pronto Intervento Sociale”.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi

È la Croce Rossa Italiana, individuata a seguito di gara pubblica, a gestire questo nuovo e importante servizio destinato ai comuni dell’Ambito: Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale, oltre al comune di Crotone, ente capofila del distretto.

Il Prins (pronto intervento sociale) ha una centrale operativa collegata al numero verde 800.304.080 per l’accesso immediato al servizio da parte di utenti, forze di polizia e personale dell’area sociosanitaria e giudiziaria.

A rispondere alle telefonate ci sarà personale qualificato che potrà contare su un’area amministrativa per la gestione e il controllo degli interventi e un nucleo prettamente operativo costituito dell’equipe di pronto intervento.

Il nucleo operativo, in particolare, avrà a sua disposizione strumenti e kit di emergenza, per adulti e bambini, sia estivi che invernali strettamente collegati agli interventi e una dotazione finanziaria che consentirà di reperire in caso di necessità strutture idonee all’accoglienza degli utenti soccorsi.

“Attendavamo da tempo e con orgoglio di avviare questo servizio. Tra i tantissimi progetti attivi, il Prins è probabilmente quello a cui per la particolarità della sua struttura, tenevamo di più tra gli obiettivi del Piano di Zona. Spesso il servizio sociale si è trovato a intervenire su situazioni di emergenza sociale, anche insieme alle forze di polizia e al personale sanitario, quasi a mani nude. Da oggi abbiamo in campo un prezioso strumento di supporto coerente con la normativa vigente e con gli indirizzi espressi dalle amministrazioni comunali dell’ambito sociale.” dichiara l’assessore Pollinzi che, su delega espressa del sindaco Voce, coordina la conferenza politica del distretto socio assistenziale di Crotone.

Un servizio che garantirà valutazioni tecniche e interventi in situazioni di emergenza sociale e che permetterà di coordinare e ottimizzare i servizi dei comuni dell’Ambito.