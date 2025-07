Progetto “Musica e Amicizia”. In collaborazione tra Rotary Club Cosenza Nord, Il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza e la Comunità “Exodus – Casa Madre Elena Aiello” di Carolei

Si dice che il tramontare del sole spinga alla malinconia ma, il Rotary Cosenza Nord ci ha dimostrato che, questo stato d’animo, non sempre è da rifuggire. Soprattutto quando, al crepuscolo, partono le note del progetto “Musica e Amicizia” realizzato, in partnership fra Rotary Club Cosenza Nord, Conservatorio Musicale “Stanislao Giacomantonio” e Comunità Exodus – Casa Madre Elena Aiello” servizio di affidamento minori di Carolei.

Infatti, la sera di giovedi 17 luglio, nella bella cornice della piscina dell’Hotel Europa, a Rende, i Maestri Alessandro Acri (del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza) e Giorgio Barozzi (del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Ravenna) hanno cullato gli animi dei numerosi presenti intrecciando emozioni nel tessere trama e ordito di grandi autori italiani e stranieri: da Lucio Dalla ai Queen, da Fabrizio de Andrè ai Beatles, abbracciando Renato Zero, Franco Battiato e i Cold Play e aggiungendo brani inediti, finora apprezzati solo dagli studenti del Conservatorio Musicale.

E se è vero che, “il tempo ruba i contorni a una fotografia”, l’importante è riconoscere il valore di chi ci resta accanto perché, spesso, l’Amore passa ma l’Amico ci aiuta a continuare il cammino, proteggendoci dai turbamenti del “percorso”, dai fallimenti e dagli inganni.

Non c’è stato bisogno di chiedere chi fossero i Beatles né si è avuto il tempo di “tremare” all’idea che, come ci hanno spiegato i Queen, il troppo Amore ci ucciderà: le vibrazioni trasmesse dai Maestri Alessandro Acri e Giorgio Barozzi hanno illuminato i cuori del folto pubblico (fra cui, i ragazzi della Comunità “Exodus”) e delle autorità rotariane presenti, ripensando al Pensiero di Paul Harris per il quale, nel profondo del cuore di ognuno, è presente un ragazzo che guarda la vita come a una cosa meravigliosa, con occhi limpidi, senza pregiudizi o intolleranze, con entusiasmo e pronto all’amicizia.

Un ringraziamento al Presidente del RC Cosenza Nord Francesco Manna e al suo Staff, ai Maestri Alessandro Acri e Giorgio Barozzi e alla dottoressa Deborah Granata, (direttrice Comunità Exodus – Casa Madre Elena Aiello” servizio di affidamento minori di Carolei) per la bella serata di Amicizia sulle note della Musica della Vita cha ha rappresentato il primo passo del progetto “Musica e Amicizia”, con l’obiettivo di coinvolgere i minori della Comunità Exodus – Casa Madre Elena Aiello” di Carolei nella professionalità del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” affinchè, la poesia della musica, li aiuti a trovare i migliori sentieri di quella montagna sacra che, in fondo, è il senso della nostra esistenza.