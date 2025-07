Il Circolo culturale di Mirto ha concluso la rassegna “Viaggio nella lettura” 2025

Si è conclusa con successo la rassegna “Viaggio nella lettura” 2025. Un’azione di formazione e sensibilizzazione alla lettura del Circolo Culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia, che, quest’anno, è stata curata dal presidente del sodalizio ionico, il sociologo specialista e giornalista Antonio Iapichino. Il Circolo culturale di Mirto è una realtà che nello scorso mese di maggio celebrato i 60 anni di vita. Una realtà culturale dinamica e operativa sempre più punto di riferimento nel territorio. L’incontro conclusivo del “Viaggio nella lettura” si è svolto presso la sala conferenze sede del Circolo, nella centralissima piazza Dante di Mirto. Un pomeriggio all’insegna della conoscenza, della cultura, dell’arte. Ampia la partecipazione di pubblico, nonostante le alte temperature del periodo. Sala piena in ogni ordine di posto. L’evento si è aperto con l’introduzione del dottore Iapichino, quindi, i saluti istituzionale della sindaca di Crosia Mirto Maria Teresa Aiello. Un lungo e articolato percorso attraverso la scrittura e i libri, la narrativa e la poesia, riproponendo, attraverso l’esposizione degli stessi, un denso momento di riflessione. Molti gli autori e le autrici coinvolti all’interno della rassegna che hanno fatto di tutto per non mancare all’appuntamento finale. Fra questi, gli “Amici poeti” di Corigliano-Rossano, Maria Curatolo, Onofrio Farinola, Maurizio Traversari, intervenuto in rappresentanza di Rino Garro, Letizia Guagliardi, Francesco Russo, La compagnia del Solco, Francesco Lo Giudice e Maria Serafini. Diversi altri autori, per motivi di lavoro, hanno avuto difficoltà a raggiungere la sede della cittadina ionica. La lettura delle biografie degli autori è stata curata da Ida Tedesco, Carmela Salvati, Daniela Smurra, Angela Campana, Olimpia Gallo, Isabella Arcidiacone, Immacolata Arnone, Marcella Beraldi, Clara Spataro, Romina Muraca, Franca Celestino, Anna De Vincenti e Rosaria Madeo. L’evento ha rappresentato anche la chiusura della mostra di pittura “Donne e arte”, a cura di Mirella Renne, con opere di Teresa de Simone, Donatella Romano, Mina Romeo, Lucia Yuki Sifonetti, Anna Tridico, Annunziata Titti Tridico. Alla lettura e alla pittura non poteva non aggiungersi la musica, con i suggestivi spazi musicali curati da due musici dell’Accademia Euphonia di Mirto Crosia.