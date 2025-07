Al via a Cosenza, Invasioni 2025

Tutto pronto per la XXVII edizione di Invasioni: dal 21 al 28 luglio diversi luoghi della città di Cosenza – dai vicoli del centro storico alla Villa Vecchia, da Palazzo Spadafora a Rendano Arena, dall’Auser di via Milelli alle piazze e ai quartieri meno visibili – saranno travolti da un vortice di musica, arte, cultura, teatro e tanto altro ancora.

“L’edizione 2025 del Festival delle Invasioni – ha affermato Franz Caruso – è un progetto legato ad una filosofia ben precisa, che non è un’idea messa in campo in maniera estemporanea, ma pensata e studiata per invadere la città ed in particolare il Centro Storico in una spirale di Arte e Cultura. Siamo, infatti, passati dagli sguardi diffusi dell’edizione 2024, al nuovo claim di vortice urbano che avvolgerà un vasto e variegato pubblico che vede l’apertura affidata a Nina Zilli e la chiusura a Clementino”.

“Sono state, inoltre, pianificate una serie di iniziative, anche con tante attività collaterali in un programma ampio al fine di dar vita ad una vera e propria rigenerazione urbana attraverso la cultura. Con l’edizione 2025, il messaggio alla città è quello della coesione e del coinvolgimento. Tanti artisti, tante espressioni del territorio, tante associazioni ed istituzioni coinvolte”.

“Nell’edizione di quest’anno – ha concluso Franz Caruso – abbiamo saputo cogliere, ritengo, gli aspetti positivi della felice intuizione di Franco Dionesalvi, adeguandola al presente con l’augurio di poterla trasferire nel futuro. Invasioni è,infatti, diventata un simbolo identitario per Cosenza”.

Taglio del nastro fissato alle 18.00 di lunedì 21 luglio. Il festival prenderà il via con l’inaugurazione della mostra fotografica “DE/RIVO” al Circolo dell’Auser in via Milelli. Raccoglie 112 immagini di 28 fotografi, già esposte in modo ciclico all’interno delle attività commerciali dei quartieri Riforma e Rivocati. Gli scatti ripercorrono le strade dei quartieri e raccontano storie, antiche ed attuali, che permettono ai visitatori di scoprire e riscoprire, la bellezza e la peculiarità di un segmento urbano caratteristico ed ancorato alla storia più autentica della Città. La mostra, ideata e curata da Cecilia Vaccari in collaborazione con il Comitato Riforma Rivocati e con il patrocinio di Radio Ciroma resterà aperta per tutta la durata del festival, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nella sede di Via Milelli 10.

Alle 21.00, appuntamento in Villa Vecchia con il poeta e performer Daniel Cundari, il musicista Giorgio Caporale e la ballerina Tania De Cicco. Insieme daranno vita a “Synaesthesia”, una performance che intreccia musica, parola e movimento in un’esperienza sensoriale e linguistica tutta da scoprire.

Alle 22.00 si aprono le luci di Rendano Arena. Nina Zilli aprirà ufficialmente la scena musicale di Invasioni 2025. Grande interprete dalla voce inconfondibile, porterà sul palco di piazza XV Marzo tutta la sua energia e la sua musica in un live travolgente tra sonorità vintage, soul, pop e reggae. A seguire dj set in Villa Vecchia con dj Alex Posterino.

Tutti gli eventi di Invasioni sono gratuiti. La storica manifestazione del Comune di Cosenza è candidata all’Avviso “Eventi straordinari: la Calabria che incanta”, finanziato con risorse POC 2014/2020 – Azione 6.8.3 della Regione Calabria – Dipartimento Turismo.

Numerosi gli artisti che calcheranno il palco di Invasioni. Il 22 luglio, ore 22.00, toccherà a SHADE (main sponsor “Gruppo Aversante”), campione di freestyle, uno dei rapper italiani più popolari tra i giovani con ben 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Opening act con il giovane cantautore calabrese S.im.o.. Il 23 luglio prenderà vita “Delirium”, l’incontro inedito e travolgente tra la musica sinfonica e dance. Sul palco Dj Aladyn, icona del turntablism italiano e voce di punta di Radio Deejay, insieme all’Orchestra Sinfonica Brutia. Un evento immersivo unico e imperdibile, nato da un’idea del Maestro Francesco Perri. Il 25 luglio line-up tutta calabrese con Paola Pizzino, Cimini ed EMAN; domenica 27 luglio vi aspetta un grande dj set con Samuel, storico frontman dei Subsonica con cui ha pubblicato dieci album. Opening act con ELASI e alle 21.00 la band “Sliding Doors“. Grande chiusura il 28 luglio, ore 22.00, con Clementino.