Convegno al Circolo Culturale Rossanese “Tesori da scoprire: a spasso fra dimore storiche e gentilizie”

Giorno 14 ottobre, nei locali del “Circolo Culturale Rossanese” alla presenza di pubblico attento e qualificato ha avuto luogo un convegno, realizzato dal Circolo Culturale Rossanese in sinergia con la FIDAPA di Rossano e con la” Roscianum”, dedicato a 4 dimore gentilizie del centro storico.

Ha introdotto e coordinato la socia del Circolo, professoressa Grazia Beraldo, che ha ricordato la sua precedente presentazione riguardante i palazzi: Greco, Amarelli, Rizzo, Martucci, in occasione della pubblicazione del testo del prof. Mario Massoni sui palazzi bicentenari. La docente ha affermato che lo studio è stato avviato nel 2017 all’interno del Polo Liceale di Rossano e ha visto coinvolti i ragazzi del Liceo Classico e Artistico, che si sono cimentati in un’attività di ricerca, confluita in una schedatura di alcuni dei palazzi nobiliari e gentilizi.

Puntuale ed esaustiva la relazione della prof.ssa Stefania Rossi, presidente della Fidapa che ha appassionato il pubblico presente con la dissertazione sui palazzi: Amantea, Bianco, Cherubini, Labonia. La presentazione di immagini che raccontano la storia degli edifici e delle famiglie proprietarie è stata arricchita dall’analisi delle opere e arredi all’interno. L’accattivante presentazione ha focalizzato, dunque, l’attenzione sull’arte e sulla cultura a Rossano tra Ottocento e Novecento. Le presentazioni della prof.ssa Stefania Rossi sono state integrate dal prof. Mario Massoni che ha proiettato e commentato foto d’epoca, documenti e immagini d’archivio.

In conclusione, Antonio Guarasci presidente del Circolo Culturale, ha manifestato la sua soddisfazione per la buona riuscita dell’evento e per la presenza di un pubblico numeroso e competente. Ha ricordato che con l’Associazione FIDAPA e la sua presidente, professoressa Stefania Rossi, si è instaurata una fruttuosa collaborazione.

Ha inoltre ringraziato il prof. Massoni e la prof.ssa Beraldo, entrambi soci del Circolo fra i più attivi.

Ha infine anticipato le prossime iniziative: 1) Gita sociale a Lungro ed Acquaformosa (23 ottobre); 2) Memorie storiche sul centenario della “Marcia su Roma” (29 ottobre); 3) Corso intergenerazionale di filosofia ( con avvio dal 4 novembre).