Al via l’agosto di Morano Calabro: cultura, tradizioni e intrattenimento, nel programma dell’esecutivo De Bartolo

Inizia domani l’agosto moranese. Un serie di eventi spalmati nell’arco di trenta giorni e incastonati con cura, secondo i profili e le singolarità degli appuntamenti, nella calda estate di uno dei borghi più belli d’Italia. Un connubio tra cultura, cinema, musica, storia, tradizioni. Contaminazioni e intrecci che accolgono e in qualche misura stimolano il processo di rinascita e il progressivo rilancio di quelle attività che, nel tempo, hanno reso questo lembo di terra calabra una meta tra le più blasonate del territorio.

Si comincia, dunque, sabato 6 e domenica 7 agosto, con la festa della Madonna della Neve, in contrada Campotenese, e si prosegue sino a mercoledì 10, alternando proiezione di film, presentazione di libri e buona musica, come dettagliato nella bella locandina prodotta dall’Amministrazione comunale. Il 14, altra ricorrenza religiosa, la Madonna dell’Assunta, con festeggiamenti in contrada Cerasali. Il 16, in Piazza Almirante, esibizione de “Lo specchio – cover band Nomadi”. Dal 18 al 20 l’atteso ritorno della Festa della Bandiera: un momento che coniuga caratteri identitari e intrattenimento, scommettendo e facendo leva sul principio dell’appartenenza e le radici della comunità. All’interno della rievocazione, da segnalare: il corteo in costumi d’epoca; la premiazione del concorso fotografico Morus Clik; il teatro di strada.

Giusto il tempo di prender fiato, quindi, domenica 21, in piazza Almirante, assisteremo allo spettacolo musicale de “I Gargarensi”. Il 22, poi, al Centro Studi Naturalistici “Il Nibbio”, proiezione film “L’economia della felicità”. Il 24, nel Chiostro San Bernardino, presentazione del volume di Arcangelo Badolati: “Calabria delle meraviglie”. Il 25, alla Catasta, Campotenese, ancora editoria, con la presentazione di due libri, uno di Vittorio Cappelli e l’altro di Giuseppe Sammarro.

Venerdì 26, nella cornice di Piazza Almirante echeggeranno i duri ritmi del rock. Il giorno dopo, sabato 27 agosto, serata musicale di fine estate, con degustazione di prodotti tipici, in Piazza Giovanni XXIII. Domenica 28, primo piano per il Castello Normanno/Svevo, scenario dell’ennesima edizione di “Calici sotto le stelle”, occasione unica per sorseggiare i buoni vini del Pollino immersi nelle magiche atmosfere della rocca medievale. Il 31, nel Chiostro San Bernardino, presentazione del libro: “Pietro Antonio Sanseverino” a cura di A. Savaglio. In coda altri due appuntamenti: 2 e 9 settembre, Museo di Storia della Civiltà Contadina, proiezione film.

«Siamo riusciti a predisporre un progetto dignitoso e composito» dichiarano il sindaco Nicolò De Bartolo e l’assessore Francesco Soave. «Un carnet adatto per un pubblico multigenerazionale. Abbiamo provato a valorizzare le realtà locali e promuovere la nostra cultura. Pensiamo che il programma estivo 2022, considerando come parte integrante di esso anche gli eventi del manifesto “Quando miro in ciel ardere le stelle”, appena concluso, che ha visto protagonista delle nostre notti il cosmo e le sue meraviglie, possa annoverarsi tra i più vari e stimolanti degli ultimi anni. Abbiamo intercettato fondi che ci hanno permesso di organizzarci in diversi ambiti, non ultimo quello della rievocazione storica, dove la nostra Festa della Bandiera figura tra le prime dieci a livello nazionale e per questo ha ottenuto un incoraggiante finanziamento. Abbiamo portato a Morano linfa per l’economia, strumenti che ci consentono di lavorare alla promozione delle nostre peculiarità e allo sviluppo dell’esistente. In fondo è quello che abbiamo sempre detto: potenziare e ottimizzare l’esistente! E con esso stabilizzare i flussi di visitatori e attrarne di nuovi, aumentando gli arrivi, le presenze e, per quanto possibile, favorire nuova residenzialità. Sappiamo che molto ancora resta da fare e che per ottenere risultati occorrono sinergie, istituzionali e private, ma riteniamo che il solco tracciato sia appropriato e autorizzi a guardare al futuro con più serenità».