San Floro, continuano oggi 10 agosto i preparativi in onore di San Floro Martire

Continua oggi, 10 agosto 2025, il ricco programma dei solenni festeggiamenti in onore di San Floro Martire, patrono di San Floro. La giornata, dedicata alla preghiera per gli ammalati, prevede la Santa Messa presieduta dal Rev. Sac. Don Simone Samà, proseguendo un calendario che unisce momenti di intensa spiritualità e iniziative di comunità.

Dal 9 agosto è iniziata la tradizionale novena, i nove giorni di preparazione alla festa patronale del 18 agosto. Un tempo di preghiera e raccoglimento che accompagna fedeli e cittadini verso la solennità, scandito ogni giorno dal Santo Rosario e dalle celebrazioni liturgiche.

Nei prossimi giorni, la celebrazione si arricchirà di appuntamenti significativi: il 13 agosto la visita e la comunione agli ammalati con la trasmissione in diretta su Radio Maria; il 15 agosto la festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria; il 17 agosto lo spettacolo musicale della cover band “Nomadi” e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico. Il 18 agosto, giorno della solennità, sarà il momento più atteso con la Messa solenne e la processione per tutto il paese con la statua del Santo.

Il sindaco di San Floro, Bruno Meta, ha espresso il suo plauso:

“Questa festa è simbolo della nostra identità e della nostra terra. Vedere la partecipazione di tutta la comunità, dei nostri emigrati, insieme a tanti visitatori, è motivo di orgoglio. Ci prepariamo con fede, nel silenzio della preghiera, ad onorare il nostro santo protettore. L’unico momento dell’anno in cui San Floro, guidato in processione, girerà per le vie del paese esprimendo una presenza di conforto e di aiuto per tutti”.

Le celebrazioni proseguiranno fino al 25 agosto con musica dal vivo, giochi popolari e la tradizionale “Ottava di San Floro”, che chiuderà ufficialmente i festeggiamenti.