Martedì 12 Agosto, “Blu Tersicore – Gala del Mediterraneo”, al Giardino Botanico Santicelli di Soverato

Torna anche quest’anno e come ogni anno ad agosto il “Gala del Mediterraneo”, una pagina speciale nella programmazione di Armonie d’Arte Festival. Se ricordiamo con grande emozione quello dello scorso anno, dedicato alle più grandi protagoniste della canzone internazionale, questa è invece la volta della grande arte tersicorea.

Nel solco del macro tema e del tema annuale del Festival, “Blu Tersicore – Gala del Mediterraneo” intende raccogliere, rigenerare e restituire valorialità tematiche, paesaggi materiali e immateriali mediterranei attraverso la danza che si conferma spazio libero per testimoniare ed esprimere mondi che si intersecano e che nel Mare Nostrum hanno trovato transiti fecondi.

Appuntamento martedì 12 agosto, come di consueto alle ore 22, all’Orto Botanico di Soverato, scenario mozzafiato a picco sul mare, con “Blu Tersicore”, prima assoluta, coproduzione originale e coorganizzazione di Armonie d’Arte Festival e Ramificazioni Festival (diretto da Filippo Stabile), in collaborazione con GCDanceEvents; concept e contenuti sono del direttore artistico Chiara Giordano.

In scena le ètoiles internazionali Denys Cherevychko e Ana Sophia Scheller, il primo ballerino dello Stuttgart Ballet Martì Paixà, Edoardo Sartori, demi solista dello Stuttgart Ballet, Linda Giubelli e Navrin Turnbull, solisti del Teatro alla Scala di Milano. Ai grandi protagonisti della danza internazionale, il Festival ha scelto di affiancare in qualità di special guest il giovanissimo beniamino del pubblico italiano, Daniele Doria, vincitore del talent Amici di Maria De Filippi 2025.

“Come lo scorso attraverso il canto, quest’anno con la danza, il Gala del Mediterraneo é un format che dedica arte e cultura al Mare Nostrum come luogo strategico, nel passato come oggi, per la civiltà occidentale e quindi, al fine, globale – ha commentato il direttore artistico e founder di Armonie d’Arte, Chiara Giordano – Insieme ad etoiles e solisti internazionali di straordinaria bravura, il Festival ha scelto di inserire anche il giovanissimo danzatore italiano Daniele Doria, vincitore 2025 del più seguito talent show – Amici di Maria Di Filippi – per avvicinare allo spettacolo cultural festivaliero nuovo pubblico, magari piú giovane, più televisivo, pur sempre senza perdere mai di vista la qualità artistica, il mood e l’ identità di Armonie d’Arte”,

Ebbene, cosa aspettarsi da questo originale Gala danzante? Senz’altro le suggestioni mediterranee evocate dalle coreografie saranno un viaggio colorato e raffinato, appassionato e poetico insieme, ora delicato ora allegro e brioso, affidato a ballerini classici straordinari tra il meglio della danza internazionale, e alla giovane promessa italiana pronta a stupire il grande pubblico tanto quanto quello più esigente.