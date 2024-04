Approvata istituzione del distretto “Riviera dei Tramonti”: una nuova prospettiva turistica per Lamezia Terme

Il Comune di Lamezia Terme, Capofila del Progetto, ha ufficialmente approvato l’istituzione del Distretto Turistico regionale Riviera dei Tramonti, segnando un importante passo avanti nella valorizzazione del territorio e delle sue risorse turistiche. Il Presidente Sergio Tomaino, insieme all’intera organizzazione passata e presente, è stato riconosciuto per il suo impegno e la sua determinazione nel portare avanti questa iniziativa.

Forza Italia esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa prospettiva turistica futurista, che promette di attrarre un vasto pubblico interessato.

Con la collaborazione dei due assessorati al turismo, quello regionale guidato da Occhiuto e quello provinciale di Cs, diretto da Rosaria Succurro, si prospetta una gestione ottimale della stagione turistica, sfruttando al meglio le infrastrutture esistenti come aeroporti, ferrovie, autostrade e mare.

Con queste intenzioni, si auspica che tutte le risorse del territorio, incluse l’aeroporto, la ferrovia, le autostrade, i due mari, la Sila, la Presila, le serre, l’alba e i tramonti, vengano valorizzate nella nostra zona.

I voli diretti verso la Riviera dei Tramonti, promossi con interesse, garantiranno l’occupazione degli hotel e dei locali, consentendo ai visitatori di immergersi nella storia e nella cultura della Magna Grecia, oltre ad ammirare le bellezze dei tramonti e a contribuire all’economia locale.

La Riviera dei Tramonti, con la sua arte, cultura, natura, gastronomia, servizi, vita notturna, sport, mare e locali sulla spiaggia, diventerà un motivo di orgoglio per la regione e il territorio.

La politica dell’azione si è dimostrata positivamente efficace. Ora spetta agli operatori del settore turistico fare la loro parte, dai tassisti agli albergatori, dai ristoratori a tutti coloro che desiderano investire nel turismo come risorsa sicura.

l Comune di Lamezia, conformemente ai propositi programmati, certamente proporrà i nostri siti archeologici, esaltandone la bellezza intrinseca, la ricca storia e le profonde tradizioni che caratterizzano la nostra amata città.

In qualità di Coordinatore di Forza Italia a Lamezia Terme, esprimo la convinzione che con il sostegno degli operatori del settore turistico, dal settore alberghiero alla ristorazione, si possa consolidare il turismo come una risorsa sicura per lo sviluppo economico e culturale della regione.

Riviera dei tramonti segna una decisione lungimirante che traccerà la via del cambiamento turistico del territorio.

Coordinatore F I Lamezia

Salvatore De Biase