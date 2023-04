Catanzaro: intesa per la raccolta dei rifiuti sulle strade provinciali ricadenti nel perimetro urbano

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha deliberato, su proposta dell’assessore all’Ambiente Aldo Casalinuovo, l’approvazione del protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e la Provincia di Catanzaro relativa al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani abbandonati nelle strade di accesso alla Città di Catanzaro di pertinenza provinciale e ricadenti nel perimetro urbano.

“Da molti anni – ha spiegato Casalinuovo – assistiamo purtroppo al fenomeno incivile dell’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le strade provinciali che ricadono nel perimetro urbano. Questo, nonostante sul territorio comunale sia presente una raccolta differenziata che a fine marzo ha sfiorato il 72%, e nonostante le campagne di sensibilizzazione e informazione ai vari livelli sul conferimento corretto dei rifiuti. Era necessario, dunque, stabilire un’intesa con la Provincia di Catanzaro all’insegna del sano principio della collaborazione tra Istituzioni, necessaria quando in gioco c’è l’interesse pubblico che in questo caso coincide con la tutela dell’ambiente, la pulizia delle strade di accesso alla città e il decoro urbano. Non posso quindi che manifestare – ha concluso l’assessore – tutta la mia soddisfazione per la soluzione data a un problema reale e che non potevamo rinviare oltre”.

Venendo al merito del protocollo d’intesa, c’è da precisare che essa non comporterà alcun aggravio di spesa per le casse comunali in quanto il servizio rientra nel contratto in essere tra l’amministrazione comunale e la Società SI.ECO S.p.A. La Provincia, ai fini della compilazione dei Formulari Identificazione Rifiuti che accompagneranno il trasporto dopo la raccolta, sarà indicata quale “Produttore” dei rifiuti. L’intesa tra i due enti scadrà il prossimo 30 giugno e sarà rinnovabile su richiesta di entrambe le parti.