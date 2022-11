Badolato (CZ): buona la partecipazione al primo Recruiting Day, il 18 novembre

Ha ottenuto una buona partecipazione il primo Recruiting Day promosso dall’Amministrazione comunale di Badolato in collaborazione con la società Randstad, leader mondiale in consulenza e servizi Risorse Umane.

Su proposta del consigliere delegato alle politiche giovanili Ing. Vincenzo Varano, si è tenuto Venerdì 18 Novembre 2022, presso la Delegazione comunale in Badolato Marina, un pomeriggio dedicato alla formazione e all’orientamento per chi cerca lavoro.

Il Recruiting Day ha avuto come finalità principali quelle di dare strumenti per generare nuove opportunità, trasmettendo ai giovani ed ai meno giovani una maggiore conoscenza del mercato del lavoro, oltre a promuovere e stimolare la propria consapevolezza professionale.

All’evento erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali Pia Russo, che ha portato i saluti del Sindaco Giuseppe Nicola Parretta, e tre specialisti della società Randstad esperti nella selezione dei talenti e facenti capo all’unica filiale in Calabria con sede a Lamezia Terme.

Dopo le presentazioni istituzionali l’incontro si è sviluppato in due sessioni: la prima parte è stata incentrata sull’orientamento professionale, successivamente ci si è concentrati sulla fase più delicata di una selezione ovvero la stesura di un idoneo curriculum vitae; la seconda parte dell’evento è stata dedicata agli incontri individuali conoscitivi tra i partecipanti e i recruiter che in conclusione hanno potuto offrire opportunità lavorative in base al profilo dei singoli candidati. Infine, gli esperti hanno lasciato un feedback sul singolo profilo professionale, per sottolineare i punti critici del proprio CV su cui intervenire al fine di migliorarlo e renderlo più attrattivo agli occhi attenti delle aziende che cercano personale.

Nel corso dello svolgimento del Recruiting Day, tra le tante domande fatte agli esperti, sono emersi diversi argomenti di discussione, tra cui l’importanza dei Social Media e il rapporto tra le cosidette Soft Skills e le Hard Skills, che sono rispettivamente le competenze trasversali tipiche della persona e le competenze tecniche: entrambe sono cruciali nella compilazione del curriculum e nella fase di selezione. Oggi, infatti, considerata la continua evoluzione delle competenze professionali, a parità di qualifiche e titolo di studio, a fare la differenza sono le abilità personali di tipo relazionale e comportamentale acquisite con l’esperienza oltre che la corrispondenza tra ciò che si dimostra sui Social rispetto a quanto emerge in fase di colloquio.

L’evento si è concluso con l’intervento dell’Assessore Pia Russo che dice: “Reputiamo che questo incontro, assieme a quelli già fatti e ai tanti altri in corso di programmazione, siano indispensabili alla genesi di una nuova socialità che possa portare anche ad una crescita economica e culturale di Badolato.”

Il Consigliere Ing. Vincenzo Varano ha fatto sapere che “Considerato quello che è stato il successo di questo primo appuntamento, stiamo già pensando di organizzare un altro incontro in cui i protagonisti saranno i giovani e gli imprenditori della zona, in modo da combinare la domanda e l’offerta di forza lavoro. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, nonostante il freno della timidezza, ad un evento inedito per il territorio, e la Dott.ssa Emanuela Belvedere della filiale Randstad di Lamezia Terme che, in maniera coinvolgente, durante i colloqui ha fatto emergere carismi e ambizioni dei singoli partecipanti.”