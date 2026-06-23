Reggina: ok l’incontro a Roma, ma slitta ancora la fumata bianca

Sì è tenuto in giornata, come da programma, l’incontro presso uno studio notarile di Roma per definire il passaggio di proprietà della Reggina. Le valutazioni dei rispettivi staff di Lotito e Ballarino, hanno fatto sì che prosegua la fase di due diligence ancora per qualche giorno.

Lotito vuole analizzare con estremo scrupolo i tre anni di gestione dal 2023 ad oggi, in termini di contabilità. Il presidente della Lazio non è nuovo a volere analizzare i dettagli, giustamente, fino all’ultimo. Non stiamo parlando della compravendita di un calciatore, ma dell’acquisizione di una società..

Possibilità che l’operazione salti? Zero.

Ma ormai sarà inutile sbilanciarsi o cerchiare in rosso i giorni per l’eventuale fumata bianca.

p.f.