La proposta: applicare rubinetti alle fontane in via Giuseppe di Vittorio a Crotone per evitare il dissipamento dell’acqua

Il 16 giugno è stata la Giornata internazionale della lotta alla desertificazione e alla siccità. Una giornata ormai molto sentita in Italia. In molte città gli amministratori stanno sempre più sensibilizzando i propri cittadini sull’uso responsabile della preziosa risorsa idrica. Per tale motivo propongo all’amministrazione comunale di applicare rubinetti alle fontane in via Giuseppe di Vittorio a Crotone per evitare un eccessivo spreco di acqua. Al momento l’acqua scorre senza posa e rammarica una simile incuria in momento storico che inviterebbe invece alla tutela di una risorsa non proprio rinnovabile perché non illimitata. Non sempre per innescare circoli virtuosi occorre spendere una valanga di euro; con una cifra modesta si potrebbe risolvere il problema e certamente contribuire a consumare responsabilmente un bene prezioso per la nostra vita, che va gestito con cura e scrupolosità.

L’acqua è un bene preziosissimo e occorrerebbe tutelarne la fruibilità specialmente quando è pubblica. Sarebbe un segnale importante in una città ed in una regione in cui comincia ad essere strutturale il fenomeno della siccità.

Condividere azioni positive e di cittadinanza attiva aiuta a non essere indifferenti di fronte a un’emergenza che sta già flagellando il nostro territorio da qualche anno soprattutto durante l’estate e che rischia, senza i dovuti interventi, di stravolgere in peggio le nostre abitudini.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU