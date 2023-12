L’europarlamentare Aldo Patriciello lascia Forza Italia: “Decisione sofferta ma irrevocabile”

L’europarlamentare Aldo Patriciello, 66 anni, nel Parlamento Ue dall’8 maggio 2006, eletto per quattro legislature nella circoscrizione Italia meridionale, lascia Forza Italia. “Ho comunicato in queste ore al Presidente #Tajani la mia decisione di lasciare Forza Italia. Una decisione sofferta, travagliata ma che, alla luce della direzione intrapresa dal partito in merito alla sua riorganizzazione dirigenziale, e’ quanto mai irrevocabile e non piu’ differibile”, scrive Patriciello su Fb.

“Saro’ eternamente grato al presidente Berlusconi, alla sua famiglia e ai tanti compagni di partito per la stima che mi hanno testimoniato nei sedici anni di cammino politico da me vissuto tra Pdl e Forza Italia – spiega – ma ora e’ tempo di fermarsi e avviare una riflessione insieme ai tanti amministratori che, da Teramo a Reggio Calabria, fanno riferimento al sottoscritto e ai quali mi lega, a prescindere dai partiti di riferimento, il valore dell’amicizia: la sola stella polare che guida il mio agire politico”. Patriciello e’ in FI dal 2008, transitando anche per il Pdl tra il 2009 e il 2013. Imprenditore ed ex vicepresidente della Regione Molise dal 1998 al 1999 e poi ancora dal 2001 al 2006, Patriciello viene dalla Dc, dove ha militato fino al 1994, ed e’ stato anche per sei anni nell’Udc.