Il 2 maggio concerto del duo pianistico Sansalone – Murdaca all’Aula Magna del Conservatorio di Musica di viale Affaccio di Vibo Valentia

Giovedì 2 maggio 2024 alle ore 18,00 presso l’Aula Magna del Conservatorio di viale Affaccio avrà luogo un concerto del duo pianistico composto da Letizia Sansalone e Francesca Murdaca organizzato dal Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e da AMA Calabria con il sostegno del Ministero della Cultura direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria.

Letizia Sansalone ha conseguito sotto la guida del M° Aurelio Pollice, il Diploma accademico di Primo livello e di Secondo livello in pianoforte solistico, entrambi con votazione 110/110 e lode presso il Conservatorio di Vibo Valentia. È vincitrice di numerose competizioni nazionali ed internazionali, tra le quali: Concorso internazionale “Gustav Mahler” di Trebisacce, Concorso internazionale Città di Filadelfia, Concorso nazionale “Valerio Marchitelli” di Roma, Concorso nazionale Città Barcellona Pozzo di Gotto, Concorso nazionale A.M.A. Calabria di Lamezia Terme, Concorso nazionale di musica “Magna Grecia” di Gioiosa Ionica. Ha seguito masterclass con i Maestri Anna Kravtchenko, Massimiliano Ferrati, Maria Beatrice Zoccali, Chiara Bertoglio, Raffaele Impagnatiello, Vincenzo Le Pera, Paolo Vergari. Tiene regolarmente concerti come solista e pianista accompagnatore in varie città italiane: Napoli, Catania, Reggio Calabria, Gerace, Santa Severina ed altre. Fa parte, inoltre, del gruppo di musica da camera Trio concertante con il quale si esibisce in concerto e partecipa a numerosi concorsi (si ricorda la premiazione al concorso internazionale lituano Impressions). Ha collaborato con il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia come supporto alla didattica della materia di Pratica e lettura pianistica nell’a. a. 2020-2021, è vincitrice della borsa di studio come assistente accompagnatore al pianoforte nell’a. a. 2022/2023. È docente di pianoforte presso l’Accademia di musica, lettere e arti Senocrito di Locri, convenzionato con il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.

Francesca Murdaca ha conseguito nella classe del M° Cinzia Dato presso il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria il Diploma Accademico di I e II Livello in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode e, successivamente, nello stesso Conservatorio, quello di II Livello in Musica da Camera con il massimo dei voti. Si è esibita in concerto da solista in diverse città: Locri, Siderno, Gerace, Antonimina, Napoli, Reggio Calabria, Crotone, Palermo, Milano, Leòn (Spagna). È risultata vincitrice in competizioni musicali nazionali e internazionali, tra cui Concorso Nazionale di Musica “Pasquale Benintende”, Concorso Musicale Internazionale “Lucio Stefano D’Agata”(classificandosi al primo posto nella duplice veste di pianista solista e camerista), Concorso Nazionale di Musica “Magna Grecia”, Concorso Europeo di Esecuzione Musicale “Città di Siracusa”, III Concorso Nazionale per giovani talenti “Totuccio Catanese”, aggiudicandosi il I Premio Assoluto, Golden Classical Music Awards International Competition di New York, Parigi e Londra con selezione per premiazione-recital presso la Carnegie Hall (New York), l’Anphitéatre Philharmonie (Parigi) e il Royal Albert Hall (Londra), Concorso Nazionale di Musica per Giovani Interpreti, Concorso Musicale Europeo Città di Filadelfia vincendo il I Premio Assoluto nella categoria musica da camera.

Ha frequentato diverse master class di alto perfezionamento tenute da musicisti di fama internazionale quali: Roberto Giordano, François-Joel Thiollier, Cinzia Dato, Pierluigi Camicia, Federica Righini, Bruno Canino, Benedetto Lupo.

Il programma, un emozionante viaggio nella musica francese per pianoforte a quattro mani, prevede l’esecuzione della Suite Dolly op. 56 di Gabriel Fauré, della Petite Suite di Claude Debussy e del Le carnaval des anìmaux di Camille Saint-Saëns.