“Donne in pericolo” in scena a Roccella Ionica per la Stagione Teatrale della Locride

Una commedia frizzante e divertente per il prossimo appuntamento della XXX Stagione Teatrale della Locride a cura del Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano.

All’Auditorium comunale di Roccella Ionica, domenica 18 febbraio 2024, alle ore 18.30, andrà in scena “Donne in pericolo” di Wendy McLeod, regia di Enrico Maria Lamanna, con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani, con la partecipazione di Francesco Scimemi, e con Beatrice Coppolino e Claudio Cammisa. Una produzione Marioletta Bideri per Bis Tremila.

La storia racconta di tre amiche divorziate, affiatate, complici, sempre insieme, Jo, Mary e Liz. Succede però che Liz si innamori e si fidanzi con un dentista trascurando le altre due, che non sono affatto convinte di questo odontoiatra bislacco, impersonato dal bravo illusionista, prestidigitatore, mago e comico Scimeni. La sfiducia si rivela ben riposta quando sparisce l’igienista di lui.

Tra inquietanti serial killer, strambi poliziotti e ragazzi un po’ troppo spregiudicati, si snoda una vera e propria avventura fatta di tranelli, sospetti, frecciatine e colpi bassi, in cui la determinazione delle donne e la loro capacità di fare squadra la fanno da padrona. Il messaggio agli uomini è molto chiaro: prima ancora di sedurre la donna che vi piace, conviene conquistare le sue amiche.

La pièce è al contempo buffa, preoccupante e insensata e dà vita ad un novello teatro dell’assurdo attraverso le peripezie del terzetto muliebre. E tra follia e risata il passo è breve. Il copione è ambientato negli anni Ottanta negli Stati Uniti, i personaggi sono squadrati, Liz è la romantica sognatrice, Jo è l’amica cinica arruolata per sfatare i miti e Mary fa la mediatrice.

Un’opera leggera, quindi, incarnata da valide interpreti guidate da un regista d’esperienza.

Dopo questo appuntamento, il cartellone messo a punto dal direttore Domenico Pantano riserva altri grandi nomi: Donatella Finocchiaro con Taddrarite il 24 febbraio al Teatro di Locri e Stefano Massini con Alfabeto delle Emozioni il 3 marzo all’Auditorium comunale di Roccella Ionica.

La rassegna, ideata e organizzata dal Centro Teatrale Meridionale, che sta riscuotendo grande successo e consenso, si svolge con il patrocinio del Comune di Roccella, del Comune di Locri e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Locri, ed è co-finanziata dall’Assessorato regionale alla Cultura della Regione Calabria.