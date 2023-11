Sud Sound Festival: al rapper reggino Kento la conduzione dell’evento al PalaCalafiore

I grandi nomi come Sfera Ebbasta, Ernia e Finesse, ma anche i giovani progetti musicali del territorio: sarà Kento, veterano della scena rap italiana, a condurre il Sud Sound Festival, serata speciale in programma al PalaCalafiore di Reggio Calabria venerdì 8 dicembre.

E c’è un’opportunità in più per gli artisti emergenti: è stato infatti lanciato un contest online che dà modo a tutti di proporsi e cercare la propria opportunità di esibirsi su un palco così grande e prestigioso insieme ai BIG. Sarà proprio Kento, con l’aiuto degli organizzatori e i partner dell’evento (FutureRC, 89100 Familia e Fade Studio), a scegliere i tre artisti più meritevoli e ad introdurli dal vivo in occasione del Festival. Ma il tempo è limitatissimo e bisogna fare presto: dopo il 27 novembre non sarà infatti più possibile candidarsi.

Dopo più di vent’anni di carriera alle spalle, Kento torna a Reggio Calabria con un grande evento live a supporto della scena musicale della propria città. “Spesso i ragazzi che vengono dai contesti difficili come il nostro Sud, hanno molte cose da dire in più rispetto a chi vive un mondo più finto e patinato -commenta Kento-. Mi aspetto tanto dai più giovani. Per questo credo molto in questo contest e in questo evento: premierò le voci Più innovative, particolari, ricche di stile e contenuto“.

Tutti i dettagli per partecipare al contest e, più in generale, sull’evento, sono già disponibili sul sito ufficiale sudsoundfestival.it.