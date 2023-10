Le voci delle donne di Omero: il Balenando in Burrasca al Metropolitano

Un reading dedicato al femminile, alle donne dell’Iliade e dell’Odissea. “Le voci delle donne di Omero” per la V edizione del Balenando in Burrasca – Umani Disumani andrà in scena sabato alle ore 21:00 al Cine Teatro Metropolitano nell’ambito della rassegna “With a little help from my friends”.

La performance, con testi di Katia Colica, basso elettrico e synth di Antonio Aprile, partendo dal mito, ripercorre le sensazioni vissute dai personaggi femminili di Omero.

Donne, reali o mitologiche, mortali o immortali, legate da un unico percorso di sofferenza e sacrificio, che prendono forma raccontando in prima persona il loro punto di vista.

Un punto di vista che si snoda sulle tematiche più delicate della società contemporanea, dalla parità di genere, all’immigrazione, all’accoglienza, fino alla violenza sulle donne.

Il tutto con un linguaggio innovativo e, al contempo, narrativo e poetico che, attraverso la forza evocativa del mito, spinge a riflettere sugli stereotipi millenari, facendo riacquistare la “dignità del dire” alle figure di donne dipinte mentre tessono, mentre piangono le sorti del marito, mentre sono in balia del fato, ma sempre e soltanto ridotte al silenzio.

Balenando in Burrasca Reading Festival – Umani Disumani è un’iniziativa realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo Progetti Speciali 2023 Teatro.