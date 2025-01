Il 26 luglio Lazza in concerto a Cosenza

Ritorna la Summer Arena, la rassegna estiva dedicata ai grandi eventi e lo farà con una serie di concerti di assoluto richiamo, a partire dal 26 luglio con Lazza. Grazie alla collaborazione tra la Ticket Service Calabria e la Dedo Eventi di Alfredo De Luca, con il patrocinio del Comune di Cosenza, è stata infatti individuata l’area posta al centro della Città dei Bruzi, a ridosso di viale Crati, dove sarà allestita la mega arena all’aperto con una capienza di oltre diecimila spettatori: anche la nostra regione avrà in questo modo la possibilità di ospitare i grandi eventi che richiedono simile portata, opportunità finora impossibile, vista l’assenza di strutture adeguate in tutta la Calabria.

Il primo concerto in programma è per il 26 luglio, quando a salire sul palco della nuova Summer Arena sarà Lazza. La data rientra nella leg estiva del Locura tour 2025: 10 appuntamenti a cielo aperto, tra luglio e agosto sui palchi dei principali festival estivi italiani, tra cui la Summer Arena. L’annuncio delle date, compresa quella di Cosenza, è arrivato proprio nel momento in cui cala il sipario su un tour straordinario, completamente sold out mesi prima della partenza, che ha portato nei palazzetti di tutta Italia uno spettacolo fuori dagli schemi, curato nei minimi dettagli per oltre due ore di musica al cardiopalma, con i brani dell’ultimo album Triplo Disco di Platino “Locura”, per la prima volta dal vivo.