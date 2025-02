La cosentina Alessandra Latino presenta il nuovo singolo “ICARO”

ICARO brucia per colpa della sua ostinazione -racconta l’artista- fino a rendersi conto che non può volare più in alto di quanto le sue ali di cera gli permettano. La sua caduta è la presa di coscienza: non sempre ciò che perseguiamo è giusto per noi. I cuori distrutti non possono amare. Così l’illusione si spezza e lascia spazio a una verità cruda ma necessaria. ICARO è il desiderio di ritornare a casa indenne, nonostante il viaggio abbia già lasciato delle cicatrici. Nella caduta però non c’è solo distruzione ma una nuova forza, quella di ricostruirsi da soli. ICARO è rinascita.

Alessandra Latino, nata a Cosenza il 2 gennaio 2003 e attualmente residente a Montano Uffugo, un piccolo paese di provincia, ha costruito un percorso artistico ricco e variegato sin dalla tenera età. Dopo aver completato le scuole primarie e secondarie a Montalto, si è diplomata con successo al Liceo Classico “Gioacchino da Fiore” di Rende e attualmente frequenta la facoltà di Giurisprudenza all’Università della Calabria. Alessandra si è avvicinata al mondo della danza all’età di tre anni, iscrivendosi a una scuola locale dove ha studiato inizialmente danza classica e moderna, per poi concentrarsi sull’hip-hop, disciplina che continua a praticare con passione. Oggi, è anche insegnante di danza di primo livello in hip-hop e street dance. All’età di cinque anni, ha iniziato a studiare pianoforte con due maestri di Cosenza, proseguendo poi con lo studio del canto. Nel 2010, è entrata a far parte de “Il Piccolo Coro del Rendano”, diretto dal maestro Mariacarmela Ranieri. Per affinare le sue competenze artistiche, a otto anni si è iscritta all’Accademia CAM (Centro Artistico Musicale), dove studia attualmente pianoforte con il maestro Francesco Petrasso e canto con la maestro Daniela Arena. Inoltre, frequenta i corsi di canto e pianoforte pop/rock presso il Conservatorio di Musica di Cosenza “Stanislao Giacomantonio”. Nel corso degli anni, Alessandra ha accumulato numerose esperienze musicali significative, tra cui la formazione al CET di Mogol e Area Sanremo. Tra i traguardi più importanti, spiccano la registrazione del suo primo inedito, “Senza ritorno”, al Q Recording Studio di Milano, il premio al Festival Estivo di Piombino e un’esibizione all’Auditorium Parco della Musica di Roma per il “Premio Stefano D’Orazio” il 25 settembre 2022. Nel 2020, Alessandra è stata notata da Gianni Testa ed è entrata a far parte di Joseba Publishing, dove ha continuato a sviluppare la sua formazione artistica. Da allora, ha pubblicato diversi singoli, affrontando temi sociali e emozionali attraverso la sua musica, e si sta affermando come una voce autentica e coinvolgente nel panorama musicale italiano.