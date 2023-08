Ferragosto in musica a Corigliano Rossano con The Kolors e Daniele Silvestri

La città si prepara alla due giorni di Ferragosto più belli di sempre, dagli eventi di richiamo nazionale, come i concerti dei The Kolors e Daniele Silvestri a tutto un corollario di manifestazione, in tutto il centro storico di Rossano, a portata di famiglie e non solo. Dalla musica agli spettacoli dedicati anche ai più piccoli, il cartellone dell’estate di Corigliano-Rossano continua ad appassionare con gli eventi artistici di ogni genere del grande contenitore che è CoRo Summer Fest. Con una utile e bella novità, nei giorni di festa saranno distribuite gratuitamente delle shopper in cotone con il logo del CoRo Summer Fest. Per i due grandi concerto evento, l’amministrazione comunale è in attesa della risposta della Questura, avendo perorato la richiesta di poterli svolgere in Piazza Steri ma essendo comunque pronta in caso si fosse costretti, per questioni di sicurezza, a tenerli in piazza Gaetano Noce. Come ogni anno sarà attivo il servizio navette gratuito.

Sarà “in casa” l’esibizione di Fabio Micciullo, in arte Quarto, cantautore e musicista rossanese che il 14 agosto salirà sul palco di piazza Steri per il concerto nella sua città. Il giovanissimo cantautore, residente da qualche anno a Milano, trasferitosi dopo l’inizio del suo percorso nel mondo della musica, esaudirà in questa serata il desiderio di mettere la sua bravura a disposizione del territorio in cui è nato, grazie al concerto che tutti i suoi concittadini e non solo stanno aspettando.

Atteso soprattutto dalle generazioni più giovani è il concerto – a ingresso gratuito – dei The Kolors, tra le band più note e seguite del momento. Creatori del tormentone estivo Italodisco, ballato e cantato sia dalle generazioni Z che dai meno giovani Millennials, il brano ha fatto conquistare al gruppo il terzo disco di platino della loro carriera musicale. Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Danilo Calvio sapranno contaminare tutta Corigliano-Rossano con la loro energia e il loro talento, esploso e conosciuto a livello internazionale ormai da tempo.

Lungo il centro storico ci sarà spazio anche per l’arte di strada e la giocoleria. Gianluca Marra, in arte Il Grande Lebuski, ci farà fare un salto nel mondo del clown e dell’arte di strada con il suo Bike Man, uno spettacolo clownesco di circo, teatro e pantomima musicale, in cui protagonista è un biciclettaio che ha come aspirazione quella di salvare il mondo dai veicoli a motore.

Ruote, cerchioni e manubri diventeranno altri oggetti animati tra le mani del Grande Lebuski, che si trasformerà in un supereroe generando lo stupore dei più piccoli, ma anche dei grandi che sapranno tornare bambini.

Uno spettacolo “delirante” quello che metterà in scena Ilaria Fonte con Fashionissima me, in cui la tecnica della giocoleria si mescolerà a quella del twirling e al teatro di strada, dando vita ad un numero di acrobatica aerea con trapezio e tessuto aereo che terrà tutti con il fiato sospeso, dal primo all’ultimo momento della performance in volo. IlAria con la sua stravaganza vi porterà con lei, nel suo controverso mondo, tra un’acrobazia ed un’altra, con ventagli piumati e dell’inaspettato… Uno spettacolo delirante che unisce la tecnica della giocoleria a quella del twirling, mescolandole al teatro di strada e che lascerà il pubblico con il fiato sospeso durante i numeri di acrobatica aerea trapezio statico e tessuto aereo.

Durante tutta la serata del 14 e del 15 agosto arriverà anche la street band siciliana Brutti ma buoni, con Diego Cassarino alla tromba, Corrado Floriddia al sax alto, Sergio Battaglia al sax tenore, Nicolò Pisani alla Tuba, Davide Maiore alle percussioni, Giorgio lo Cirio rec. audio, e Tommaso Latina ai video, che movimenteranno le strade di Corigliano-Rossano con la loro contagiosa musica tra ritmi energici e incalzanti. Sempre il 14 e il 15 esbizioni di artisti di strada con le loro giochi di bolle e Monsieur Barnaba, volto noto e amatissimo dai piccoli cittadini di Corigliano-Rossano. L’artista siciliano farà divertire il pubblico con il suo In valigia, durante il quale si susseguiranno una serie di situazioni comiche, gag clownesche e tricks di giocoleria per 45 minuti di risate e divertimento.

Il 15 di agosto vedrà due concerti super attesi, in cui si alterneranno una band locale dal gusto reggae e un autore romano di fama internazionale. Il tour estivo dei Villazuk, storico gruppo musicale calabrese conosciuto per brani come Fiorecrì, Vita leggera o ancora, tra le più recenti Alessandro Magno, farà infatti tappa anche a Corigliano-Rossano per far ballare tutta la piazza con i suoi brani più famosi.

Formatisi nel 2009 nella Presila cosentina, l’attesa band fonde il cantautorato con sfumature di country, pop e reggae, mettendo nelle proprie canzoni la voglia di cambiamento.

Nella stessa serata si potrà assistere al concerto di Daniele Silvestri, reduce della pubblicazione del suo ultimo lavoro musicale, Disco X. Il cantautore, molte volte ospite di Sanremo e vincitore di premi musicali, è apprezzato nella scena musicale per i suoi testi sensibili ma che arrivano subito al cuore, caratteristica che lo includono tra gli artisti più apprezzati in Italia. Sarà sicuramente un’esperienza unica quella del suo concerto nel centro storico, che si sta preparando già ad accoglierlo.

Sarà l’equilibrio l’elemento chiave dello spettacolo Equilibrismo in bilico.

Battute e commedia fisica, contaminata con giocoleria non convenzionale e manipolazione creativa, per un viaggio attraverso l’assurdo. Mike Rollins, vincitore di diversi concorsi di circo e teatro di strada, con il suo Non è Colpa mia porterà gli spettatori ad esplorare il mondo del clown e del mimo in un universo surreale sullo stile dei cartoni animati.

Lo spettacolo, creato anche in francese e inglese, ha riscosso un grande successo in tutto il mondo attraversando 16 paesi, con una performance che racchiude al suo interno teatro fisico, humor verbale, manipolazione degli oggetti e giocoleria per uno spettacolo unico nel suo genere. Mike Rollins dal 2002 porta nelle strade e sui palchi di tutto il mondo il suo particolare miscuglio di teatro fisico, humor verbale, manipolazione degli oggetti e giocoleria in una gamma di contesti vari ed eccitanti. Come presentatore usa la sua prospettiva sghemba per portare il pubblico in un universo comico in cui tutto può succedere.