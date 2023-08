Tutto pronto per il Rublanum Festival: in line-up Nada e Naip

Ritorna questo sabato 12 agosto a Rogliano (CS) il Rublanum Festival, divenuto negli ultimi anni uno degli appuntamenti estivi più attesi nella Valle del Savuto, tra musica, arte e cultura. Il Festival, che avrà la sua cornice naturale nel bellissimo Teatro all’aperto di Palazzo Ricciulli, è organizzato dall’Associazione Rublanum, già promotrice del progetto di street-art itinerante Gulìa Urbana.

Rublanum Festival propone una lineup musicale ricca e variegata, con uno start dell’evento previsto per le 18:00. Headliner della serata è Nada Malanima, più semplicemente nota come Nada, cantautrice che non ha bisogno di presentazioni, protagonista assoluta della musica e della cultura italiana da decenni, capace di attraversare con la sua arte diverse generazioni. Nada presenterà uno spettacolo rock ma al contempo intimo e profondo, caratterizzato dai brani del suo nuovo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano”, e dai grandi successi del suo repertorio. Altro protagonista del Festival è N.A.I.P., progetto musicale di cantautorato elettronico alternativo dell’artista calabrese Michelangelo Mercuri. Polistrumentista che si avvale di batteria elettronica, synth, loop station, chitarra e voce, N.A.I.P. si caratterizza per una grande capacità performativa al servizio di una scrittura innovativa, fortemente identitaria e scevra da etichette musicali.

Per la prima volta in Calabria arrivano anche i Materazi Future Club, trio con base a Milano che presenterà i brani del proprio album d’esordio, “Formazione Titolare”, concentrato di indie-rock 90s e post-punk con una spiccata fascinazione per il calcio. Ad aprire la serata ci saranno le Officine Combat Folk, e a seguire uno showcase del progetto Marley Session, che coinvolgerà Altea, L’Ennesimo e Bonzo e Belmonte.



Non solo musica ma anche arte, cultura, poesia e teatro a Rublanum Festival. Sono previsti durante la serata gli interventi del poeta roglianese Daniel Cundari che guiderà un’incursione poetica accompagnato dal musicista Daniele Fabio e del celebre e irriverente stand-up comedian Pietro Sparacino. Il festival si concluderà con il dj set di Huxley. Sarà inoltre presente un’area food & beverage, area giochi per i più piccoli e stand di artigianato locale.