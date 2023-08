A San Demetrio Corone il concerto di Jean Michel Byron, ex frontman dei TOTO nel 1990

Martedì 8 agosto 2023, con inizio alle ore 22.00, nell’accogliente area verde del Parco di Sant’Adriano, la capitale dell’Arberia ospiterà l’atteso concerto di Jean Michel Byron, conosciuto in particolare per le sue svariate collaborazioni musicali, che ha raggiunto la fama mondiale come voce del famoso gruppo americano dei TOTO.

Byron è un artista di caratura internazionale ed ha al suo attivo successi senza tempo come Africa, Hold the Line, Pamela, Rosanna, ma lo stesso vanta collaborazioni importanti come quelle con gli Scorpions, Van Morrison, Kenny Loggins, Dave Mason e Dionne Warwick.

La presenza nel calendario degli eventi estivi dell’artista sudafricano è motivo di grande orgoglio per l’Amministrazione comunale di San Demetrio Corone, che attraverso questo evento intende valorizzare e dare nuovo slancio ad una zona particolarmente importante del proprio comune: il Parco di Sant’Adriano.

Il Consigliere comunale delegato alla cultura, Emanuele D’Amico, dichiara “per la nostra Amministrazione questo concerto costituisce il cosiddetto numero zero di un progetto molto ambizioso da sviluppare e ampliare nel tempo. Presto daremo vita al Parco Sant’Adriano Pop/Rock Festival, una rassegna musicale di qualità che si spera possa portare anche in futuro a San Demetrio artisti del livello di Byron. Come Amministrazione intendiamo ringraziare il manager Andrea Scaglione, della “Andrea Scaglione Eventi” di Acri, col quale nei mesi scorsi avevamo già parlato delle nostre ambizioni, peraltro condivise dallo stesso, tanto da proporci la figura di Byron. Siamo certi che insieme riusciremo a portare avanti il nostro progetto anche per i prossimi anni, certi che la musica di qualità non ha età, confini e che il pubblico apprezzerà gli sforzi fatti per realizzare questo concerto”.