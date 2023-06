XX Festival d’autunno a Soverato (CZ): anche quest’anno spazio ai talenti con il contest Next Music Generation

In attesa di conoscere il cartellone della ventesima edizione, che sarà reso noto a breve, il Festival d’autunno conferma una delle sue iniziative più riuscite, Next Music Generation, il talent nato dal desiderio di valorizzare le realtà musicali che operano sul territorio, promuovendole attraverso l’opportunità, unica, di essere inseriti nel cartellone della rassegna, e quindi di potersi confrontare con il suo pubblico, godendo della sua visibilità mediatica.

«Dopo il successo delle prime edizioni – è il commento del direttore artistico del Festival, Antonietta Santacroce -, ma soprattutto vista la risposta da parte dei numerosi partecipanti, abbiamo voluto confermare il talent con questa sua terza edizione e permettere ancora una volta a giovani artisti di calcare un palcoscenico prestigioso come quello del Festival d’autunno, ma con alcune importanti novità, come l’inserimento di due ulteriori sezioni in aggiunta a quella principale del concorso».

Di fianco al contest principale, infatti, destinato a musicisti solisti, band, cantanti e cantautori di età compresa tra i 13 e i quarant’anni, con in palio un proprio concerto dal cachet di mille euro, ci saranno altre due sezioni in concorso, una Junior per i più piccoli fino a 12 anni e una Senior, per coloro, dai 41 anni in su, che vorranno mettersi in gioco dando spazio a una passione, quella per la musica, che non conosce limiti d’età. I vincitori di queste due nuove sezioni, oltre a ricevere una targa realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, potranno esibirsi con due brani ciascuno in apertura del concerto del vincitore di Next Music Generation 2023, il prossimo 18 settembre. È prevista inoltre anche una borsa di studio messa in palio dal Soroptimist club international, riservata all’artista femminile tra le partecipanti, che meglio rispecchierà le finalità del sodalizio.

Per partecipare alle selezioni, basta compilare i moduli Google appositi (scaricabili ai seguenti link: per concorrenti maggiorenni bit.ly/3WO7ZSV e per concorrenti minorenni bit.ly/3IYSbHn) entro il 22 luglio; tutti i candidati saranno selezionati in una serata pubbblica nei primi giorni di agosto a Soverato in base al calendario stilato una volta chiuso il termine di partecipazione, da una giuria tecnica composta da musicisti, giornalisti, esperti del settore e presieduta dal direttore artistico del Festival, che valuterà due esibizioni per ciascun concorrente. I voti della giuria saranno messi insieme a quelli del pubblico che parteciperà alle serate, e stabiliranno 6 finalisti per la sezione Next Music Generation, 2 per la sezione Junior e 2 per la sezione Senior. Tutti i finalisti saranno tenuti ad esibirsi con due brani ciascuno alla finale in programma il 21 agosto a Soverato: toccherà anche questa volta alla giuria tecnica, insieme a quella popolare, stabilire i vincitori che si esibiranno il 18 settembre al Chiostro del complesso monumentale San Giovanni.

Per ogni informazione e per comunicazioni relative ad eventuali basi da fornire per le esibizioni, è possibile inviare una mail a ufficiostampa.cultura@festivaldautunno.com.