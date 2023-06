Estate a teatro con Vacantiandu, la stagione teatrale de I Vacantusi

Il teatro illumina le serate estive calabresi: la stagione teatrale de I Vacantusi prosegue a pieno ritmo anche nei mesi caldi, regalando al pubblico di tutta la regione un ricchissimo cartellone in cui non mancano arte, bellezza, musica, letteratura e poesia.

Si parte con il tour di “Bella ciao”, spettacolo appassionato prodotto da Scena Verticale e scritto, diretto e interpretato da Dario De Luca, con gli apporti musicali e video di Sasà Calabrese. Sabato 24 giugno sarà in scena nel Palazzo Del Gaudio di Campagna – Mendicino e venerdì 30 nel salone della Chiesa di Gesù Salvatore a Ionadi.

Gli spettacoli avranno inizio alle 19 e saranno preceduti dall’incontro con l’attore alle 18. Il tour, anticipato da tre repliche il 10, il 13 e il 17 giugno a Filadelfia, Trebisacce e Oriolo, è inserito nell’ambito del progetto itinerante Calabria Teatro de I Vacantusi in rete associativa con AMA Calabria e Teatrop, con la direzione artistica di Nico Morelli e Diego Ruiz e quella amministrativa di Walter Vasta, e vuole sostenere le professionalità calabresi e avvicinare il pubblico ai linguaggi teatrali. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria con Risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02, erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione teatrale” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

Lunedì 19 giugno nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme alle 19 sarà la volta di “L’entropia nel mondo di Diana” di Starnone Patrizia. Coordinerà la presentazione Sabrina Pugliese, direttrice artistica di Caudex Visioni Letterarie. In scena anche i quadri teatrali con le attrici Rosy Vergori e Angela Gaetano e gli attori Nunzio Santoro e Walter Vasta. Con loro anche la musicista Maria Giovanna Stella e la cantante Martina Corea.

Lo spettacolo rientra nel progetto multidisciplinare “Arteca” dell’Associazione teatrale I Vacantusi, che pone ancora una volta al centro la cultura come occasione di incontro e confronto, co-finanziato della Regione Calabria con il Programma di Azione e Coesione (PAC) Regione Calabria 2014-2020 Azione 6.8.3 Eventi 2021 – Calabria Straordinaria.

Musica, folklore e tradizione saranno protagonisti del concerto di sabato 15 luglio alle 21 nella suggestiva cornice del Castello di Fiumefreddo Bruzio, con un duo d’eccezione: Fabio Macagnino, cantautore, percussionista e attore, e Francesco Luccisano, compositore e arrangiatore, entrambi autorevoli interpreti della musica popolare calabrese.

Ancora un concerto venerdì 21 luglio alle 21 con l’esibizione della Polifonica Aulos diretta dal M° Rosa D’Audino sullo sfondo magico del Torrione di Torre Lupo.

Di scena il teatro classico con la tragicommedia di Tito Maccio Plauto “Anfitrione” domenica 6 agosto alle 21 in un’altra location d’eccezione, il Castello di Vibo Valentia. La trama dello spettacolo del Teatro Europeo Plautino, con la regia di Cristiano Roccamo, ruota intorno a un ingegnoso inganno escogitato da Giove ai danni di Anfitrione, eroico re di Tebe lontano dalla sua città perché impegnato nella guerra contro i Teleboi.

A concludere gli appuntamenti estivi una serata all’insegna della musica accompagnata da degustazioni enogastronomiche il 18 agosto alle 21 in un luogo incantato: l’Antico Mulino delle Fate ai piedi del Castello Normanno Svevo, nella Valle del Torrente Canne, un luogo in cui la natura e il bosco preservano la storia dell’antica e leggendaria via dei mulini delle fate a Lamezia Terme.

In attesa degli eventi di settembre, già in programma, Vacantiandu si impegna a coinvolgere pubblici differenti di diverse città calabresi, promuovendo occasioni di incontro e nuove pratiche teatrali, e valorizzando gli spettacoli collocandoli in contesti tra i più apprezzati e rappresentativi della nostra regione.

Tutti gli ingressi sono gratuiti.