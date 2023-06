Lamezia, grande serata finale del progetto ‘Arti…vamente’

Si è conclusa giovedì 15 giugno 2023 la rassegna di spettacoli relativi al Progetto” Arti…vamente, viaggio tra mito e realtà”, partito dall’Abbazia Benedettina, ideato e diretto da Tiziana De Matteo, presidente dell’Associazione “A regola d’arte”, con la direzione artistica del musicista calabrese Vincenzo Pupello

Il progetto, nato con lo scopo di diffondere i miti e le leggende legate al castello normanno-svevo di Lamezia Terme e alla figura di Federico II, si è svolto nell’anno scolastico appena concluso, attraverso attività teatrali, multimediali e artistiche che hanno coinvolto le scuole.

Protagonisti gli alunni dell’IC Nicotera- Costabile di Lamezia Terme e dell’IC Falerna- Nocera, che hanno dato prova del proprio impegno ed entusiasmo negli spettacoli teatrali di queste tre serate, realizzati interamente da Tiziana De Matteo, regista straordinaria e poliedrica, maestra di canto e di recitazione.

Le prime due serate sono state animate dai ragazzi dell’IC Nicotera – Costabile, diretto dalla D.S. Maria Angela Bilotti, che hanno ricreato il clima di un borgo medievale mettendo in scena i miti di Gelsomina, Ingrid e Gerlando, protagonisti di storie fantastiche.

L’evento di giovedì 15 è stato aperto dalla prof. ssa Saffioti, docente dell’IC di Falerna, che ha illustrato la valenza educativa di questo progetto, fortemente condiviso dalla DS Rosaria Calabria, dalla referente prof.ssa Patrizia Nicolazzo, dai docenti che hanno collaborato attivamente, dai genitori e dagli alunni.

Il percorso seguito e gli obiettivi fissati, coerenti con la mission della scuola, hanno spronato gli alunni a mettersi in gioco, superando paure e insicurezze, hanno rafforzato la capacità di lavorare in squadra per un obiettivo comune, vivendo insieme un momento didattico di grande formazione ad integrazione del loro corso di studi.

I ragazzi hanno dato vita, con grande maestria, ad uno spettacolo articolato, fatto di canto, danza e recitazione, in cui si avvertiva palpabile la loro emozione ma anche la gioia per essere riusciti a cimentarsi in una prova così impegnativa.

Grande la soddisfazione espressa da Tiziana De Matteo per la riuscita di un percorso impegnativo e faticoso, che ha dato risultati apprezzabili e utili per la formazione degli allievi.

Gli spettacoli sono stati arricchiti da una mostra multimediale comprendente strumenti medievali e riproduzioni del castello, illustrati dalla viva voce degli alunni grazie alla possibilità di usare visori e cuffie, distribuiti al pubblico già prima dello spettacolo.

La rassegna proseguirà fino al prossimo mese di settembre e vedrà il susseguirsi di altri spettacoli nelle città di Catanzaro e Reggio Calabria.

“Arti…vamente, viaggio tra mito e realtà”, è stato co-finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso pubblico Eventi Culturali 2021 – Fondi PAC Calabria 2014-2020, con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme.