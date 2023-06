A Vallefiorita comincia il viaggio del “Libro Vagante”

Il Comune di Vallefiorita, riconosciuto “Città che Legge”, fin dal 2017, dal Centro per il Libro e la lettura (CEPELL) e dal Ministero della Cultura, è risultato vincitore del progetto “Libro Vagante” che inizierà in queste settimane e durerà fino ad aprile del prossimo anno.

Vallefiorita, grazie all’attività svolta dalla Biblioteca Errante nel corso del tempo, risulta essere il primo Comune d’Italia tra quelli riconosciuti “Città che Legge” ad aver vinto il bando per la promozione della lettura per due anni di seguito. Infatti, al progetto “Fratello Libro, Sorella parola”, vincitore del bando precedente, è seguito il progetto “Libro Vagante” che ha l’obiettivo di realizzare attività per la promozione del libro e della lettura coinvolgendo l’intera comunità locale, l’Istituto comprensivo di Squillace, i Comuni di Amaroni, Squillace e Stalettì, le biblioteche e le associazioni presenti sul territorio, per dare vita e animare una rete capace di stimolare la partecipazione delle comunità locali: dai più piccoli ai più anziani, perché ciascuno potrà essere portatore di proposte, esperienze e idee, per azioni che potranno rendere i nostri comuni protagonisti, favorendo il dialogo e lo scambio.

Si prevedono una serie di iniziative tra cui corsi di formazione alla lettura per insegnanti, bibliotecari, genitori, operatori sociali, giovani che intendono avvicinarsi al mondo del libro e alla sua diffusione. Sono previsti anche laboratori rivolti a ragazzi e ragazze di tutte le età, bambine e bambini degli asili nido fino a giovani delle superiori, genitori e nonni. Oltre alle attività formative e laboratoriali saranno realizzati eventi in piazza, reading e letture teatrali ai quali tutti potranno partecipare.

I reading, le letture teatrali, i corsi di formazione e i laboratori saranno organizzati dai partner del progetto: l’associazione di promozione sociale Terra di Mezzo, la cooperativa sociale “Liberamente”, la nuova Proloco di Vallefiorita, che ha aderito con entusiasmo alla proposta progettuale. Il primo obiettivo del progetto è quello di estendere la rete di partenariato e delle collaborazioni per cui, nelle prossime settimane, saranno coinvolti altri soggetti del no-profit, associazioni e cooperative, le municipalità e le istituzioni scolastiche locali. D’intesa con i nuovi partner si procederà all’elaborazione della prima parte del programma nel rispetto di quanto previsto dalle linee progettuali.